الترانشكوت قطعة أساسية لأناقتك في الموسم المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 01:49 مساءً - استطاع معطف الترانشكوت أن يسجل حضوره المميّز بين تصاميم معاطف موسم خريف وشتاء 2021-2022 بعد أن اكتسب الكثير من اللمسات الإبداعية في تصميمه. وفي جولة على أبرز ما قدّمته عروض هذا الموسم من تصاميم الترانشكوت، اخترنا لك بعض الموديلات التي ستناسب إطلالاتك المختلفة.

ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti

ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti

قدمت علامة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti تصميماً غنياً من معاطف الترانشكوت باللون النيود الهادئ، تغطيّه من داخله طبقة سميكة من الفرو بشكل كامل. ونسّقت معه سروالاً مصنوعاً من المخمل الزيتي لتزيد من دفء الإطلالة وتحافظ على لوحة الألوان الترابية فيها.

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بالمان Balmain

بالمان Balmain

تصميم فريد قدّمته علامة بالمان Balmain، حيث رأينا المعطف مصنوعاً من جلد التمساح باللون الفضي الميتاليكي. وهو تصميم رغم لونه القويّ، يناسب إطلالاتك النهارية الكاجوال ويزيد من إشراقها، كما يمكنك أن تتألقي به في المساء وتنسّقيه مع أزياء السهرات.

إيترو Etro

إيترو Etro

علامة إيترو Etro المعروفة بعشقها للطبعات الغنيّة التي تزيّن أزياءها في كل موسم، قدّمت الترانشكوت بألوان ترابية وطبعات متداخلة جذابة وزيّنته بحزام من الجلد الأسود. هذا التصميم يفضّل أن تنسّقيه مع زيّ بلون مونوكروم كي لا تبدو إطلالتك صاخبة.

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جيني Genny

جيني Genny

اختارت علامة جيني Genny أن تقدّم تصميم الترانشكوت بصيحة المربّعات، وزيّنته بحزام من القماش نفسه مع بكلة من الورد المصنوع من الجلد الأسود. هو تصميم أنيق وشبابي، ستحتاجين إلى تصميم مماثل في خزانتك لتتميّزي بإطلالات لافتة في الموسم المقبل.

غابريلا هارست Gabriela Hearst

غابرييلا هارست Gabriela Hearst

إذا كنت صاحبة ذوق بسيط وكلاسيكي، وتتجنبين الخيارات الجريئة والتي تحتاج منك إلى الابتكار في تنسيقها، فإن هذا الترانشكوت الذي قدّمته علامة غابرييلا هارست Gabriela Hearst هو الخيار الأمثل بالنسبة إليك. يأتي بتصميم ناعم وبدرجات النيود الحيادية والتي يسهل تنسيقها مع مختلف الملابس الأخرى.

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