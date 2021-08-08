موديلات أحذية جلدية رجالية لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 01:49 مساءً - يعتبر تنسيق موديلات الأحذية الجلدية من الأمور المهمة لدى الكثير من الرجال، فهي تضفي على إطلالاتهم المزيد من الأناقة والفخامة، ولا تكتمل هذه الإطلالات إلا باختيارها بشكل مناسب.

ومع بداية كل موسم، تسعى ماركات الأحذية الرجالية إلى تقديم تشكيلة متميّزة ومتنوّعة، تناسب مختلف الأوقات والأذواق، ويمكن لكل رجل أن يستوحي ما يناسبه من بينها لإطلالة أنيقة ومتميزة.

سانتوني Santoni



حذاء أنيق



إذا كان الرجل يبحث عن حذاء أنيق بين موديلات الأحذية الرجالية لصيف 2021، يمكنه الاستعانة بحذاء بين اللونين الأبيض والبيج الفاتح، وبتصميم أربطة أمامية باللون الأبيض، ويمكن تنسيقه مع الإطلالات الكاجوال.

ديور Dior





أما إذا كان يبحث عن حذاء أنيق يناسب أجواء الحفلات والسهرات المسائية؛ يمكنه الاستعانة بموديل يجمع بين اللونين البني والأسود، وأربطة أمامية باللون الأسود، وبتصميم دائري من الأمام، ويتناسب بشكل كبير مع الإطلالات الرسمية.

ولإطلالة أكثر أناقة، يمكن للرجل الاستعانة بموديل مصنوع من الجلد الأسود الأنيق، والمدبب من الأمام؛ إذ يمكن ارتداؤه في مختلف المناسبات والأوقات، كاجتماعات العمل الرسمية والسهرات المسائية، وإذا كان يرغب في إطلالة متميّزة؛ يمكنه الاستعانة بموديل مصنوع من الجلد باللون الأسود، ومزيّن من الجانبين بحلقة دائرية من اللون الفضي؛ لتمنحه إطلالة كلها أناقة وفخامة، وإذا كان يبحث عن إطلالة كاجوال أو رياضية، يمكنه الاستعانة بموديل من أحذية نايك، الشهيرة بالأحذية الرياضية ومستلزمات الرياضة في العالم.

دانهيل Dunhill







ويعتبر هذا الموديل مصنوعاً من الجلد والكتان الأبيض، وبه أربطة أمامية من الأمام، ويدخل في تصميمه اللون الأسود بشكل أنيق، كما يمكن ارتداؤه في أوقات متعدّدة، ولا يقتصر على ممارسة الرياضة فقط.

سيلين Celine

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صور نمطية للأحذية



حدّد المحافظون في الأجيال الماضية صوراً نمطية للأحذية الجلدية الرجالية بشكل رسمي واعتبروها إلزامية، يبدو أن التغييرات فيها اليوم أسرع، وعلى الرغم من أنه بالنسبة لمعظم الرجال المحافظين شيء غير معتاد، إلا أن التغيير في الأسلوب لا يقابل دائماً بالرضا،في هذا السياق الأحذية لصيف 2021 كان لها طابع مختلف وخاص، وجاءت بذوق مختلف تماماً عن المألوف.

دوندوب Dondup





إذا كان الرجل مدعواً على حفل زفاف أو خطوبة، أو سهرة مسائية، ويبحث عن إطلالة راقية، يمكنه الاستعانة بموديل من أحذية مع بدلة كلاسيكية رسمية باللون الأسود أو الرمادي؛ إذ يضفي على إطلالته قدراً من الأناقة.

لا بديل عن الأحذية الجلدية العصرية والحديثة المصنوعة من الجلد السويدي الناعم والنعل المميز اللذيْن يجعلان الحذاء مريحاً ومثالياً للرجل، بالإضافة إلى الحذاء غير الرسمي ذي الكعب العالي بجزء منه، ويأتي مع بطانة علوية غير مبطّنة من الجلد ونعل من الجلد الطبيعي، فهو قطعة لا غنى عنها.

بوتر Botter

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