أفضل عطور المسك لعروس خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 01:49 مساءً - لا شك أن العطر الذي تستخدمه العروس في يوم زفافها، سيذكرها دائماً بكل المشاعر التي تمر بها في هذا اليوم المميز، لذلك من المهم اختيار أفضل العطور العالمية التي تكمل إطلالة وشخصية العروس. ولحسن الحظ، تبتكر العلامات التجارية المرموقة من موسم الى آخر عطوراً راقية برائحة تخطف الأنفاس. وتعد عطور المسك خياراً مميزاً للعروس التي ستجري زفافها في فصل الخريف. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أجمل عطور المسك لعروس خريف 2021.

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Jo Malone London Rose & White Musk من جو مالون

Jo Malone London Rose & White Musk



قلب هذا العطر من علامة جو مالون زهري بامتياز، حيث يتكون من نغمات الورد الدمشقي وماء الورد والورد، لكن رائحته تصبح شيئاً فشيئاً أكثر غموضاً وغرابة بفضل قاعدته التي ترتكز على روائح العنبر والعود والمسك الأبيض.



Armani Prive Musc Shamal من جيورجيو أرماني

Armani Prive Musc Shamal



تشتهر عطور جيورجيو أرماني الفاخرة المستوحاة من الأزياء الراقية، باحتوائها على أجود المواد الخام، من بينها عطر Armani Prive Musc Shamal، الذي يعتمد في تركيبته على نغمات المسك والياسمين والورد، إضافة الى العنبر والفانيليا وخشب الأرز، وهي نغمت تضفي على هذا العطر طابعاً شرق أوسطياً.



Guerlain Les Absolus d’Orient Musc Noble من غيرلان

Guerlain Les Absolus d’Orient Musc Noble



يشكل هذا العطر واحداً من ثلاث عطور نسائية فاخرة أصدرتها علامة غيرلان ضمن مجموعة Les Absolus d’Orient. وتتعانق في هذا العطر باقة من أجمل النغمات، في مقدمها: المسك الدافئ، الورد، الجلد وخشب الأرز. كما أن الزعفران والفلفل الوردي يمنحان هذا العطر بهجة شرقية رائعة.



Dolce & Gabbana Velvet Oriental Musk من دولتشي آند غابانا

Dolce & Gabbana Velvet Oriental Musk



إن وفرة الأخشاب والتوابل الموجودة في تركيبة هذا العطر من دولتشي أند غابانا، تمنحه نكهة عطرية عشبية جذابة جداً. فهو يعتمد في تركيبته على نغمات المسك القوية، مع طبقة علوية شديدة النكهة من الكمون والزعفران والهيل. إنه عطر قوي وفواح يضفي على إطلالة العروس لمسة آسرة.



Narciso Rodriguez For Her Musc Noir Eau de Parfum من نارسيسو رودريغيز

Narciso Rodriguez For Her Musc Noir Eau de Parfum



إنه عطر نسائي أنثوي راق، يعتمد في تركيبته على نغمات ذات عبق آسر تستدير له الرؤوس. فرائحته تتنقل بسهولة بين رائحة الجلد والأرز الأبيض والورد والبرقوق، علماً أنه عطر ليس فاكهياً جداً ولا حلواً للغاية.

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