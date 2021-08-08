إيمي طلعت زكريا عن دلال عبدالعزيز: «اتربيت في بيتها.. ومسابتنيش وقت تعب بابا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بأكمله، الجميع يودع الفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفيت أمس السبت، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل لها مع فيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، والتي تركت ألما في قلوب محبيها الذين كانوا يعتبرونها والدتهم، وليست مجرد فنانة فقط.

كان من بين الفنانات اللاتي حزنت على رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، إيمي طلعت زكريا، التي كانت تعتبرها والدتها الثانية، وتكن لها كل الحب في قلبها، ونعتها من خلال مشاركة صورة لها تجمع بينها والراحل سمير غانم، عبر خاصية «استوري»، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها: «ربنا يرحمكم ويصبر بناتكم سلمولي على بابا أوي، كان بيحبكم وزمانه فرحان دلوقتي رحمة الله عليكم جميعا».

وكانت روت ابنة الفنان طلعت زكريا، كواليس علاقتها بالفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «كانت ذات قيمة وقامة، وأنا اتربيت في بيتها هي والفنان سمير غانم، وبينا علاقة صداقة من زمان من وقت والدي، ووقفت جنبي كتير سواء وهو عايش ووهو ميت».

وأكدت إيمي: «كانت من أوائل الناس اللي وقفت جنبي وموجودة في المستشفى، في بداية مرضه ولما اتوفى جتلي المستشفى هي وإيمي، فتحت عينيا لقيت نفسي في بيتهم واتربيت مع دنيا وإيمي، الكلام عنها وعن العيلة دي عمره ما يخلص، عمري ما أنسى جدعنتهم معايا وحبهم المخلص ليا ولوالدي».

وقبل 3 أشهر أصيبت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، ودخلت على اثره مستشفى في منطقة التجمع الخامس، لتتدهور حالتها الصحية بسبب مضاعفات كورونا التي أدت لتليف بالرئتين، وصعوبة بالغة في التنفس.