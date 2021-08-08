بعد وفاة دلال عبدالعزيز.. غادة عبدالرازق تحصن نفسها من المرض «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حزن بالغ تركته الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز برحيلها، صباح أمس السبت، في نفوس محبيها من مشاهير الفن والإعلام وجمهورها داخل مصر والوطن العربي، وهو ما بدا على العديد من نجوم ونجمات الفن عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص الفنانة غادة عبدالرازق، التي حرصت على نشر عدد من أدعية التحصين من المرض، بعد وفاة الأولى.

غادة عبدالرازق تنشر أدعية التحصين من المرض

ومنذ أن نعت الفنانة غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، حرصت الأولى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، على نشر مجموعة من أدعية التحصين من المرض.

ونشرت «غادة»: «اللهم إنا نعلم أن المرض هو جند من جنودك، تصيب به من تشاء فنسألك اللهم أن تصرفه عن أهلنا وعن بيوتنا وعن بلاد المسلمين»، «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة».

كما دونت الفنانة عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، قائلة: «الحمد لله على تجدد العافية، وبقاء النعمة، الحمد لله عدد أيامنا التي لا نشكو فيها، وعدد النعم التي لا نحصيها، الحمد لله حمدًا كثيرًا».

وفاة دلال عبد العزيز

ورحلت عن دنيانا، صباح أمس السبت، الفنانة دلال عبد العزيز، بعد صراع طويل مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، والتي أدت إلى حدوث تليف كلي في الرئة.

صلاة الجنازة

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبدالعزيز، خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وفقًا لما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، ليلة أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على أن يقام العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

الجدير بالذكر أن جثمان الفنانة الراحلة، سيوارى الثرى بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة؛ إذ أن الأخير دفن بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر.