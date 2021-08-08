لاعبات مصر يتفوقن في طوكيو 2020.. ميدالية ذهبية وبرونزيتين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفوق كبير ونجاح باهر حققته فتيات مصر في دورة أولمبياد طوكيو الحالية، على مستوى رياضات مختلفة في الألعاب القتالية، رفعن راية مصر في المحافل الدولية ولم يكتفين بالمشاركة والأداء الجيد فقط، بل حصدن العديد من الميداليات منها الذهبية والبرونزية.

فريال أشرف والميدالية الذهبية في الكاراتيه

نجحت «فريال أشرف» لاعبة منتخب الكاراتيه المصري، في الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 24 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 في الدور النهائي من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

جيانا فاروق والبرونزية في الكاراتيه

فيما فازت لاعبة الكاراتيه المصرية «جيانا فاروق» بالميدالية البرونزية لمنافسات فئة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كجم، الجمعة الماضية، ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن خسرت أمام الصينية تشياويان ين في الدور قبل النهائي، بعد اختيار الحكام بطلة الصين بالترجيح.

وأصبحت جيانا صاحبة الـ26 عامًا أول رياضي مصري في فئتي الرجال والسيدات يحصد ميدالية في منافسات الكاراتيه الأوليمبية.

وبعد الفوز الساحق الذي حققته في طوكيو 2020 أصبحت تلقب باسم «فتاة الذهب»؛ إذ استطاعت من قبل أن تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لناشئي الكاراتيه في سانتياجو بتشيلي عام 2019، وتوجت فريال أشرف بـ«ذهبية» بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في دبي عام 2019.

هداية ملاك وأول ميدالية لمصر في أولمبياد طوكيو

نجحت البطلة هداية ملاك في حصد أول ميدالية لمصر بأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات لعبة التايكوندو، بعد أداء مشرف في المنافسات، حتى رفعت العلم المصري بين الدول الكبرى المنافسة في البطولة.

وتعد هذه البرونزية هي الثانية على التوالي لهداية ملاك بعد تتويجها في الأولمبياد الماضية، بالميدالية ذاتها، خلال الدورة التي أقيمت في ريو دي جانيرو.

وتغلبت «هداية ملاك» على إصابتها قبل الأولمبياد في إصرار وتحدي واضح منها، وكذلك على صعوبة المنافسة في وزن أعلى من وزنها السابق، حتى دونت اسمها بحروف من نور في تاريخ الرياضة المصرية.

وحققت بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مشاركات البعثات المصرية بالأولمبياد؛ إذ حصدت مصر خلال المشاركة في منافسات طوكيو 6 ميداليات، من بينها ذهبية، بينما كانت أكبر عدد ميداليات حققتها البعثات المصرية قبل ذلك هي 5 فقط.