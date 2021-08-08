«هي دي الأصول».. بماذا أوصت دلال عبدالعزيز ابنتيها في العزاء؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح أمس السبت وحتى الآن، بعد رحيل الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، عقب صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، ما أدى إلى إصابتها بتليف كامل في الرئة.

وقدم عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام تعازيهم في الفنانة القديرة، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«انستجرام»، و«تويتر».

دلال عبدالعزيز في الجنازات

وبعيدا عن عالم الأضواء، اشتهرت الفنانة الراحلة بمواقفها الإنسانية، وحرصها الدائم طيلة حياتها على تقديم واجب العزاء، في المقربين لها، ما دفع زوجها الراحل النجم سمير غانم، لإطلاق لقب ساخر عليها وهو «عزا عبدالعزيز»، حسبما كشفته في تصريحاتها خلال لقاءها في إحدى حلقات برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.

وصية دلال عبدالعزيز لبنتيها في العزاء

وخلال اللقاء، كشفت أيضا دلال عبدالعزيز، عن وصيتها الدائمة لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وهي وجوب حرصهما على تقديم واجب العزاء دائما في المقربين إليهما.

وقالت الراحلة خلال حديثها: «اتعلموا مني إنهم لازم يروحوا العزا، وبيعملوا كده على طول، ومبيتأخروش، طول ما هما فاضيين يعملوا واجب العزا، لازم يعزوا هي دي الأصول اللي اتربينا عليها».

صلاة الجنازة

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبدالعزيز، اليوم الأحد، عقب صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بحي التجمع الخامس، حسبما أعلن الإعلامي رامي رضوان، ليلة أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على أن يقام العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ويشار إلى أن جثمان الفنانة الراحلة، سيوارى الثرى، بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة؛ إذ أن الأخير دفن بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر.