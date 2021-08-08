محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

على الرغم من ندرة حدوث حالات الطوارئ في الطائرات. ولكن هل تعلم ماذا يحدث إذا انكسرت نافذة الطائرة أثناء الرحلة؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما ذكر موقع "brightside".

لقد حدث هذا من قبل: كانت هناك العديد من القصص المرتبطة بنوافذ الطائرات المكسورة، وإليك بعضًا منها:

في عام 1990، أثناء رحلة الخطوط الجوية البريطانية 5390، انفصلت إحدى ألواح الزجاج الأمامي، وكاد قائد الطائرة أن يخرج من قمرة الطائرة، لكن استطاع المضيف الجوي الإمساك بالطيار في اللحظة الأخيرة، وتمسك به حتى هبطت الطائرة، لذلك نجا.

ووقع حادث مماثل في منتصف رحلة إيرباص A319 في عام 2018، عندما انفجر حاجب الريح، لكن الطيار كان قد وضع حزام أمان، واستطاع التحكم بالطائرة.

وفي حال انكسار نافذة الطائرة، ستسمع ضوضاء عالية جدًا بسبب إزالة الضغط في الأساس، حيث يصبح ضغط الهواء داخل المقصورة أعلى منه خارج الطائرة لتمكين الأشخاص على متن الطائرة من التنفس بشكل طبيعي.

لذا إذا انكسرت نافذة، فإن الهواء بالداخل سوف يتسرب بسرعات عالية، مصطحبًا أشياء صغيرة مثل الهواتف أو المجلات (أو أحيانًا أشياء أكبر، مثل الأشخاص) معها.

بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى لإزالة الضغط، انخفاضًا في درجة الحرارة وضغط الهواء (مصحوبًا "بفرقعة" الأذنين)، وضباب من التكثيف داخل الطائرة.

في حالة حدوث ذلك، عليك اتباع الآتي:

كما هو الحال مع العديد من حالات الطوارئ، فإن القاعدة الأكثر أهمية هي عدم الذعر، بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل أن يتم ربط حزام الأمان في جميع الأوقات عندما تكون جالسًا.

وبمجرد سقوط أقنعة الأكسجين، ارتدى واحدة، ثم ساعد طفلك أو الأشخاص الآخرين من حولك، سيبدأ الطاقم في الهبوط الاضطراري وسيكون الهبوط سريعًا لتقليل المخاطر على الركاب.