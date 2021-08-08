حكاية صداقة جمعت بين ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز: «سلسلة ذهب في كل عيد حب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة صداقة جمعت بين ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز، عرفها الوسط الفني بأكمله، دامت لسنوات عدة؛ إذ كانا لا يتركان بعضهما البعض في المواقف الحزينة أو المفرحة، لم يفرق بينهما سوى فيروس كورونا، الذي تسلل إلى جسد الأخيرة، وعانت منه قبل 3 أشهر، حتى توفيت أمس.

وكانت أصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما زوجها الراحل الفنان سمير غانم إلى مستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرًا بإصابته بالفطر الأسود، حتى توفيت أمس عن عمر ناهز 61 عاما.

ويُقدم «هُن» كواليس من علاقة دلال عبدالعزيز وميرفت أمين، خلال السطور التالية.

في وقت سابق، حلت «ميرفت ودلال»، ضيفين على برنامج «أنا وبنتي»، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، وتحدثتا عن أسرار وكواليس من علاقتهما، التي دامت لسنوات عدة، ولفتت أنظار الجميع داخل الوسط الفني وخارجه، وأكدت الأولى:« بنكمل بعض في كل حاجة ومبنسيبش بعض أبدا».

الصداقة التي جمعت بين دلال عبدالعزيز وميرفت أمين، كانت تظهر بوضوح على شاشات التلفزيون وخلال أحاديثهن عن بعضهما؛ إذ قالت الأخيرة: «دلال اعتادت أن تهدي لنا ولأصدقائها سلسلة ذهبية في كل عيد حب، وكارت معايدة به كلام راق مدون في نهايته، دايما في قلبي».

«أحيانًا تكون مندفعة في الحديث»، بهذه العبارة واصلت «ميرفت» الحديث عن صديقة العمر، مؤكدة: «ساعات أضطر أقولها اقفلي بوقك شوية، ولما يحصل حاجة ترجع لي وتقولي يا ريتني سمعت كلامك».

وكشفت الفنانة دلال عبدالعزيز، عن الهدايا التي كانت تهاديها بها ميرفت أمين، قائلة: «بستنى عيد ميلادي بسبب هدايا ميرفت، كل هداياها جميلة، وآخرها كان قرط جميل».