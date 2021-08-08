نجمات يثيرن الجدل "من جنازة ونعي لفرح وأغاني".. آخرهن منى زكي بسبب دلال عبدالعزيز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة منى زكي، لهجوم من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما شاركت بمقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت من خلالها وهي تقود سيارتها مستمعة لأغاني الفنان محمد حماقي، وذلك عقب ساعات من نعيها في وفاة الفنان سمير غانم.

وعلى الفور بدأ الرواد يتداولون المنشور، منتقدين مافعلته الفنانة منى زكي، معلقين: «مش وقته يا فنانة»، «حماقي نفسه مسح الاستوريهات بتاعته»، «مش وقته حماقي دلوقتي».

نعي منى زكي لـ دلال عبدالعزيز

وكانت الفنانة منى زكي، نعت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، صباح أمس، مدونة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز خبر مؤلم وحزين، لا يسعنا معه إلا الصبر والدعاء لها ولأسرتها ولنا جميعا.. خالص عزائي لدنيا وإيمي اسأل الله أن يرزقهم الصبر والثبات ويجعل جنة الفردوس مثوى والديهم... رحمة الله على الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، ورحمة الله على الفنان القدير سمير غانم، ربنا يجمعهم في جنة الفردوس.. عاشا سويا ورحلا سويا... نسألكم الفاتحة والدعاء».

رقص وصور مع جوهرة.. مشاركة يسرا وإلهام شاهين بحفل زفاف بعد جنازة سمير غانم يثير الغضب

فنانون في مرمى انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ويقع الكثير من الفنانين والفنانات في مرمى الهجوم والانتقادات، من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين الحين والآخر، فلم تكن منى زكي، هي الأولى التي تعرضت للانتقاد بسبب مشاركتها الغناء والأغنيات عقب النعي، فسبقتها الفنانة يسرا، التي لا زالت تتعرض للهجوم بعدما شاركت في عزاء الفنان سمير غانم منذ عدة أشهر صباحًا، وظهرت في حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال مساءً وهي تشارك الهضبة في وصلة رقص.

ولم تكن يسرا وحدها، فمن قبل كانت الفنانة رانيا يوسف، التي تعرضت لنفس الهجوم منذ أشهر، بعدما شاركت بمقطع فيديو عبر حسابها وهي ترقص فيه، عقب ساعات من نعيها الكاتب الكبير، الراحل وحيد حامد.