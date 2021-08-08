مش بس تفوق رياضي.. فريال أشرف وجيانا فاروق: بطولات عالمية وكليات عملية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اليوم هو ختام المنافسات في أولمبياد طوكيو 2020، وبقوة وعزيمة تنافس البطلات المصريات في الرياضات المختلفة تارة يلاحقهن الفوز وضمان مركز جديد يضاف لتاريخهن، وتارة أخرى تكون المنافسة واللعب بحماس حتى آخر لحظة هو نصيبهن فقط، وبالأمس، حققت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، فوزا جديدا لتصبح أول سيدة مصرية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ لاعبة الكاراتيه في الأولمبياد.

اللاعبة فريال أشرف ومن قبلها اللاعبة جيانا فاروق، اللتان حققتا فوز في الأولمبياد، ومن الملفت هو أن التفوق الرياضي ليس فقط ما ميز البطلتين المصريتين «جيانا» و«فريال»، لكن أيضًا التفوق الدراسي فالبطلتان خريجتان في كليات عملية تحتاج للتركيز الشديد والدراسة الجيدة.

فريال أشرف

فوز تاريخي حققته اللاعبة فريال أشرف، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية، بعدما حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فوزها في نهائي مسابقة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه، وفازت «أشرف» على إيرينا زاريتسكا، من اذربيجان، بنتيجة 2 /صفر في النهائي.

«هذا تعب أربع سنوات.. الضغط النفسي والعصبي كان قوياً.. أشكر والدتي.. هذا إنجازها وليس إنجازي.. قطعت المرحلة الأصعب، المنافسة كانت قوية.. كل لاعبة مصنفة أولى في دولتها وقد تكون بطلة عالم أكثر من مرة.. المباريات كانت صعبة للغاية»، هكذا كان تصريحها لقناة «بين سبورت».

واللاعبة فريال أشرف هي خريجة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، وهنأت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بفوزها التاريخي.

جيانا فاروق

ومن قبل اللاعبة فريال أشرف، اللاعبة جيانا فاروق، التي رفعت اسم مصر، أيضًا في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما تأهلت للدور قبل النهائى لمنافسات فردى السيدات وزن 61 كجم، عقب الفوز على لاعبة المغرب ابتسام سادينى بنتيجة 5-0 فى ثالث مباريات المجموعة الثانية، مسجلة الفوز الثالث لها خلال المنافسات.

وحققت جيانا فاروق، الفوز فى أول مباراة بالأولمبياد، على لاعبة بيرو، وانتصرت في المباراة الثانية على لاعبة أوكرانيا، لتضمن الحصول على ميدالية تاريخية في الكاراتيه، إذ ستنافس فى قبل النهائى من أجل الوصول للمباراة النهائية، علما بأن الخاسر في قبل النهائي يحصل على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

واللاعب جيانا فارق صاحبة الـ27 عامًا، هي أيضًا خريجة كلية صيدلة القاهرة، وفي الوقت ذاته كانت أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتأهل إلى الأولمبياد في الكاراتيه.