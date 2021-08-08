حكاية مقلب استمر 10 أيام من إيمي سمير غانم لـ دلال عبدالعزيز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد لا تزال تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، على فراق الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، التي غادرت عالمنا ظهر أمس، بعد صراع طويل لها مع فيروس كورونا المستجد ومضاعفاته.

نعي إيمي سمير غانم لوالدتها

وكانت نعت الفنانة إيمي سمير غانم، والدتها الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنسجرام»، بنشرها صورة لوالديها الرحلين معلقة عليها: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا»، مرفقة الصورة بتعبيرات حزينة، وتفاعل معها متابعوها بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وإن يلهم ذويهم الصبر.

علاقة دلال عبدالعزيز وإيمي سمير غانم

ويذكر أن الفنانة الراحلة كانت تربطها العديد من المواقف الساخرة بابنتها «إيمي»، وهو ما كشفت عنه الراحلة في لقاء إعلامي سابق لها.

مقلب من إيمي سمير غانم في والدتها

ويأتي من بين تلك المواقف الساخرة التي جمعت الفنانة دلال عبدالعزيز وابنتها الصغرى «إيمي»، ما كشفت عنه الأولى خلال لقاء سابق في برنامج «تلاتة في واحد»، مع الفنانة شيماء سيف والمذيع مادي.

وقالت «دلال»، إن «إيمي» كانت تكره الذهاب للمدرسة منذ طفولتها، فضلا عن المذاكرة أيضا، وهو ما دفعها خلال أحد الأيام، إلى خداع والدتها والتمثيل بأنها مريضة، حتى لا تذهب إلى مدرستها.

وتابعت الفنانة: «إيمي كانت بتكره المدرسة أوي، بس مسقطتش ولا سنة، لدرجة إنها عملت فيا فصل وهي في تالتة ابتدائي، في يوم قالتلي ماما عندي مغص، وقلقت عليها، قولتلها بطنك بتوجعك من إيه يا إيمي؟ وبعدين روحت عند الحوض لاقيتها كإنها مِرجعة حاجة صفراء، قولتلها خلاص يا حبيبتي غيبي من المدرسة».

وواصلت دلال عبدالعزيز حديثها: «وفضلنا أسبوع أو 10 أيام على كده، وجيت في مرة قبل ما أفتح الحنفية لاقيت حاجة صفراء وريحتها حلوة أوي، ببص لاقيته كريم شعر بتاعي، كانت إيمي بتاخده وبإيديها تروح ماسحة الكريم في الحوض».