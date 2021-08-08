بـ«عباءة سمراء وحجاب».. بيلي إيليش تثير الجدل بأحضانها لشاب مصري: أقنعتها إزاي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجمة العالمية بيلي إيليش، رفقة شاب مصري، وهما يتبادلان الأحضان في إحدى المناسبات، حيث ظهرت النجمة وهي ترتدي ملابس قريبة من الثقافة العربية بثوب أسود اللون أشبه بالعباءة المصرية ووضعت فوقه حجابا باللون الأحمر في إطلالة مختلفة لأسطورة البوب الأمريكية.

وحقق الفيديو عددا كبير من المشاهدات والتعليقات وسط حالة من السخرية بين متداوليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال تعليقاتهم ومن ضمنها: «هو لبسها حجاب ولا إيه».. «إزاي أقنعتها تلبس عباية سمرا وحجاب».. «بيلي اتحجبت الحمد لله هتقدم ندوات بعد كدا».. «دي بتقوله i love you يعم».

وتصدرت مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش، حديث رواد مواقع السوشيال ميديا قبل قليل، عقب ظهورها صحبة شاب مصري في إحدى المناسبات، وحرص عدد كبير من محبيها في مصر على التفاعل مع ظهورها الأخير وهي ترتدي الحجاب وبإطلالة مختلفة عن التي اعتادوا عليها.

وظهر نجمة البوب الشهيرة قبل أيام بإطلالة مختلفة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعد أن صدمت متابعيها بعد ظهور صورة لها بوزن زائد، وتخليها عن الملابس الفضفاضة التي كانت تتميز بها كما ظهرت بلون شعر مختلف عن السابق.

وبيلي إيليش، هي مطربة كاتبة أغاني أمريكية من مواليد عام 2001، وتحظى بشهرة واسعة بصوتها المميز في أداء أغنيات البوب والتي تحقق من خلالها نجاحًا تجاريًا بجانب أنها أدت بطولة لإحدى المسرحيات، وتم تصنيفها ضمن أفضل 15 مسرحية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.