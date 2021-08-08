حكاية مقلب من سمير غانم لـ دلال عبدالعزيز: مجبتلوش هدايا بعدها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جمعهما الحُب والزواج، والحياة الأسرية، حتى المرض والموت، لم يفترقا أبدًا، «سمير ودلال» قصة لم ينساها محبينهم من الجمهور والوسط الفني، والتي شهدت الكثير من التحديات، والمحطات الفارقة، حيث تشاركا في كل شئ، حتى رحلا عن دنيانا عقب صراعهما مع المرض.

وحرصت الفنانة الراحلة، دلال عبدالعزيز على الحديث عن زوجها الراحل الفنان سمير غانم في العديد من اللقاءات التلفزيونية، وتسليط الضوء على علاقتهما التي شهدت الكثير من المواقف الطريفة.

حكاية مقلب من سمير غانم لـ دلال عبدالعزيز

وكانت «عبدالعزيز» تحدثت عن موقف طريف من زوجها الراحل، في لقاء تلفزيوني سابق، حول الاحتفال بعيد ميلادهما.

وقالت الفنانة: «أعياد ميلادنا ورا بعض، بينهم يومين اتنين هو 15 يناير وأنا 17، أول سنة جواز جبتله هدية كبيرة واستنيته يجبلي أنا كمان ومجابليش».

وتابعت الفنانة: «لما سألته فين هدية عيد ميلادي، قالي حسيتها محرجة انتي تجبيلي وأنا اردهالك، فاقتنعت».

واستطردت «دلال»: «استنيت تاني سنة ومردتش أجيب بقى وقلت هو هيجبلي، وبرده مجابش حاجة وسألته، قالي مانتي لو كنتي قدمتي السبت كنتي لاقيتي الحد».

وأكدت الفنانة أنها من بعد هذا الأمر لم تعد تقدم له هدايا مرة أخرى.

وفاة دلال عبدالعزيز

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب رحيل الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، التي غادرت عالمنا ظهر أمس، بعد صراع طويل لها مع فيروس كورونا المستجد ومضاعفاته.

نعي إيمي سمير غانم لوالدتها

وكانت نعت الفنانة إيمي سمير غانم، والدتها الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنسجرام»، بنشرها صورة لوالديها الرحلين معلقة عليها: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا»، مرفقة الصورة بتعبيرات حزينة، وتفاعل معها متابعوها بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وإن يلهم ذويهم الصبر.