ثلاث عوامل وراء تغير مياه شاطئ ميامي لـ"الأخضر".. وتحذيرات من التسمم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بعد تداول صورًا، ظهر خلالها تغير لون البحر في شاطىء ميامي بشرق الإسكندرية، إلى اللون الأخضر بدلًا من الأزرق، في ظل تواجد المصطافين في المياه وممارستهم السباحة.

وأثيرالعديد من التساؤلات حول أسباب تحول لون مياه البحر إلى الأخضر، إضافة إلى مدى خطورة ذلك على المصطافين، وإمكانية أن تكون السباحة آمنة في ظل تلك التغييرات.

-ثلاثة عوامل تسبب تغير لون مياه البحر

وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة أماني إسماعيل عميد كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، أن تغير لون مياه البحر إلى الأخضر يعد ظاهرة طبيعية حدثت أكثر من مرة، وأن سببها ازدهار الهائمات النباتية التي تكون غير مرئية للعين المجردة.

وأضافت إسماعيل، خلال مداخلتها اليوم ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية دي إم سي، أن هناك ثلاث عوامل تؤدي إلى تغير لون المياه بهذا الشكل الذي بدت عليه اليوم، على رأسها ارتفاع درجة الحرارة، وعدم وجود حركة للأمواج، إضافة إلى ارتفاع الأملاح المغذية التي تكون بسبب مياه الصرف.

وأشارت إلى أن الهائمات النباتية تكدست في هذا المكان بالتحديد من شاطىء ميامي دونًا عن شواطىء أخرى، لعدم وجود حركة أمواج، وارتفاع حرارة الجو الملحوظ، لافتة إلى أنه بمجرد انخفاض حرارة الجو ستفنى تلك النباتات وتحلل في مياه البحر، ومؤكدة أنها ليس لها تأثير كبير على المياه.

-لا تؤذي الجلد السليم

وحول مدى أمان السباحة في ظل تلك الظروف وتغير لون المياه بسبب تلك النباتات، وارتفاع درجة الحرارة، أوضح موقع yle الفنلندي، أن هناك أنواع مختلفة من تلك النباتات المسببة لتغير لون مياه البحر، وأن أخطرها يمكن أن يسبب أعراض التسمم.

وأضاف الموقع أنه يمكن أن تكون النباتات ضارة بشكل خاص إذا ابتلعت، لكن التعرض الخارجي لا يسبب عادة مشاكل للبشرة السليمة، فيقول جاري هانينين، الأستاذ المساعد في وحدة التنوع البيولوجي بجامعة توركو: "إذا لم تكن هناك جروح مفتوحة أو طفح جلدي، فيجب على الجلد أن يبقي السموم خارج الجسم".

وأكد الموقع أن خطر الإصابة بأعراض التسمم موجود فقط في رواسب الطحالب الأكثر كثافة، وأن معظم أنواع تلك النباتات التي تظهر مع الحرارة العالية لا تحتوي على سموم، لكن الأنواع السامة قد تكون موجودة أيضًا.

قال هانينين: "يجب اتباع المبادئ الوقائية العامة إذا كان هناك في المياه، يجب تجنب السباحة واستخدام الماء في الاغتسال".