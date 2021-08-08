بعد القبض على صاحب مطعم شهير.. 7 علامات تكشف أن اللحم فاسد

محمد اسماعيل - القاهرة - نجحت مباحث التموين بوزارة الداخلية، في القبض على صاحب مطعم شهير للوجبات الجاهزة في القاهرة، بتهمة حيازة 2 طن مقطعات دواجن برجر، غير صالحة للاستخدام الأدمي تمهيداً لطهيها وتقديمها وجبات للجمهور.

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية، بتقديم مطعم شهير للوجبات الجاهزة للجمهور في القاهرة من لحوم منتهية الصلاحية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم والقبض على المدير المسؤول وضبط 2 طن لحوم عبارة عن مقطعات دواجن "برجر" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبعد القبض على صاحب مطعم شهير.. يستعرض الخليج 365 7 علامات تكشف أن اللحم فاسد، كما ذكر موقع "wikihow".

1- أولا يجب التأكد من أن اللحم باللون الأحمر في جميع الجوانب، أما البني الغامق أو الرمادي من عند حوافه، فيدل على أنه غير صالح للتناول والاستهلاك.

2- اللحم الفاسد تظهر عليه علامات خضراء أو بيضاء بسبب التجمعات البكتيرية.

3- اللحم الأحمر الفاسد له رائحة نفاذة مميزة، عكس الجيد رائحته مختلفة وجيدة.

4- يفضل شراء اللحم من الأماكن الموثوق بها النظيفة، مع ضرورة التأكد من ختم الذبح عليه.

5- الشعور بطبقة لزجة على اللحم، يعني أن البكتيريا بدأت تتكاثر عليه، وبذلك يصبح غير آمن.

6- عند وجود رائحة تشبه "زفارة السمك"، فهذا يدل على فساده؛ لأن اللحم الجيد والطازج ليس له رائحة غير الدم فقط.

7- يجب أن تكون الدهون المتواجدة داخل اللحم الطازج باللون الأبيض الفاتح، ما يساعد على طهي اللحم بطريقة أسرع، أما إذا كان لونها غامقًا، فهذا يشير إلى أن اللحم ليس جيدًا، وسيستغرق وقتًا طويلاً في طهيه، ما يؤدي إلى تقليل فائدته بسبب طهيه لمدة طويلة.