كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 01:36 صباحاً - تبحث كل عروس عن تصميم فستان الزفاف المثالي الذي يمنحها إطلالة راقية وجذابة في ليلة زفافها.ولاقت موضة فساتين الزفاف ذات الأكمام المنسدلة رواجاً بين العرائس في الآونة الأخيرة، نظراً لأناقتها وجاذبيتها.

وفي هذا الألبوم، تُطلعكِ "الخليج 365.نت" على أجمل تصاميم فساتين زفاف بأكمام منسدلة 2022 من أشهر الماركات العالمية:

فستان زفاف بأكمام منسدلة من Bellantuono e Blumarine

بيلانتوينو إي بلومارين Bellantuono e Blumarine

قدمت ماركة Bellantuono e Blumarine العديد من التصاميم الراقية والجذابة لفساتين زفاف بأكمام منسدلة، أعجبنا منها هذا التصميم لفستان صُمم من توب من التول، مع أكمام منسدلة قصيرة من التول المنفوش، مع حزام رفيع على الخصر صُمم من الساتان، فيما جاءت التنورة بتصميم A line مُطرزة بالدانتيل الأبيض.

فستان زفاف بأكمام منسدلة من Agnieszka Swiatly

أنييسكا سواتلي Agnieszka Swiatly

لإطلالة أكثر جاذبية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان زفاف بأكمام منسدلة من Agnieszka Swiatly صُمم من توب بأكمام قصيرة منسدلة، من التول المُطرز بالنجوم البيضاء، مع فتحة صدر على شكل حرف V، فيما جاءت التنورة بتصميم A line من التول المنفوش، المُبطن بتنورة طويلة ماكسي ذات فتحة جانبية.

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فستان زفاف بأكمام منسدلة من Amelia Casablanca

أميليا كازابلانكا Amelia Casablanca

إذا كنتِ تبحثين عن فستان زفاف بأكمام منسدلة يمنحكِ إطلالة تشبه إطلالة الأميرات، يُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان من ماركة Amelia Casablanca، والذي صُمم من توب مُطرز بأكمام منسدلة منفوخة، مع تنورة منفوشة جاءت مُطرزة بالدانتيل والكريستال والخرز اللامع، لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية في ليلة الزفاف.

فستان زفاف بأكمام منسدلة من Elisabetta Polignano

إليزابيتا بولينيانو Elisabetta Polignano

لإطلالة أكثر بساطة ونعومة في ليلة زفافكِ، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لفستان زفاف بأكمام منسدلة من Elisabetta Polignano.

صُمم الفستان من توب كب من الساتان الأوف وايت بأكمام منسدلة قصيرة ذات أساور كشكش واسعة، مع حزام عريض من الساتان على الخصر، فيما جاءت التنورة طويلة بتصميم A line.

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