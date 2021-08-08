قاتلة صديقتها «نجلاء» ضحية كفر الدوار: «مش خايفة وبتمنى يترد لي اللي بعمله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الغضب تسيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تداول قضية مقتل «نجلاء» التي عُرفت إعلاميًا بـ «ضحية كفر الدوار» على يد صديقتها «ن . ج» التي دبرت لها مكيدة بصحبة شابين، للتخلص منها طمعًا فيها.

وعقب تداول تفاصيل القضية، وفقًا لتحقيقات النيابة، بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون غضبهم على حساب الفتاة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والبحث في منشوراتها القديمة.

وعلى الرغم من بشاعة الحادث، التي قادته المتهمة، إلا أن حسابها الشخصي لم يحمل سوى الأدعية، والآيات القرآنية، بل والحِكم التي تحدثت عن الحب والصداقة والدُنيا.

حكاية منشور استفز الرواد من المتهمة

وعلى الرغم من الهجوم الكبير الذي شنه الرواد على حساب المتهمة، إلا أن منشورا بارزا كان تسبب في «استفزازهم» ما دفعهم لتوجيه الشتائم والسباب لها عبر التعليقات، وتداوله بشكل كبير، رغم مشاركتها به عبر حسابها منذ أكثر من عام مضى.

وكانت «ن . ج» المتهمة بقتل صديقتها، شاركت منشورا تضمن الآتي: «أنا مش بخاف من كلمة كما تدين تدان، لأن بتمنى فعلا اللي بعمله للناس يتردلي».

وأرفقت تعليقًا: «حقيقي فعلًا».

وعلى الفور بات الرواد يردون على المنشور، معلقين: «هيتردلك القتل»، «لو اتردلك يبقى تموتي زيها».

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على مرتكبي واقعة قتل «نجلاء» داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبالفحص تبين أنهم (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة البحيرة)، بينهما صديقتها «ن. ج» وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بتكميم فمها بينما كانت المتهمة تستغيث بصديقتها، «حرام عليكي.. حوشى عني» لكنها أشارت إلى أحد المتهمين فأخرج سكينًا وطعنها عدة طعنات قاتلة ثم سرقوا هاتفها وحقيبتها ومبلغًا ماليًا.