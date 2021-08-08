الامارات | «اتصالات لكتاب الطفل» تواصل استقبال الترشيحات

شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات لكتاب الطفل» تواصل استقبال الترشيحات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة «اتصالات»، عن مواصلة استقبال الترشيحات الخاصة بدورتها الـ13 حتى 31 أغسطس الجاري، وذلك حرصاً منها على استقبال أكبر عدد من المشاركات النوعية.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها http:/‏‏‏/‏‏‏etisalataward.ae على صعيد خمس فئات هي: فئة الطفولة المبكرة (لخمسة أعوام) وفئة الكتاب المصور (من خمسة إلى تسعة أعوام) وفئة كتاب ذو فصول (من تسعة إلى 12 عاماً) وفئة اليافعين (من 13 إلى 18 عاماً) واستحدثت فئة جديدة هي كتب «الكوميكس» أو القصص المصورة (حتى سن 18 عاماً). وخصصت الجائزة قيمة مالية للفائزين بجوائز دورتها المقبلة تبلغ قيمتها 1.2 مليون درهم، حيث يُمنح مبلغ 180 ألف درهم لكل فئة يتقاسمها بالتساوي كل من المؤلف والرسام والناشر بواقع 60 ألفاً لكل فائز، باستثناء فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتها المالية المؤلف والناشر فقط بواقع 90 ألف درهم لكل منهما.

إلى جانب ذلك، تم تخصيص مبلغ 300 ألف درهم لبرنامج «ورشة»، الذي أطلقته الجائزة عام 2013، بهدف اكتشاف ورعاية الجيل الجديد من المواهب العربية في مجال كتب الأطفال واليافعين وتطوير قدراتهم الإبداعية، لتقديم كتب وثيقة الصلة بالجذور الثقافية العربية المحلية، وتنافس في الوقت ذاته المعايير الدولية.

وستتولى لجنة تحكيم مستقلة تقييم المشاركات واختيار القائمة القصيرة، إضافة إلى الكتب الفائزة بناءً على عدد من المعايير التي تراعي التوازن ما بين الشكل العام للكتاب والمحتوى والجوانب الفنية.

وحدّدت الجائزة مجموعة شروط للمشاركة في دروتها الجديدة، أهمها أن يكون الكتاب المرشح عملاً أصيلاً مؤلفاً باللغة العربية، وألا يكون مترجماً، وأن يكون الكتاب مطبوعاً ومنشوراً في شكل ورقي، وأن يكون صادراً عن دار نشر أو مؤسسة مسجلة رسمياً، إذ لا تُقبل إصدارات النشر الذاتي، وألا يكون قد مضى على نشر الكتب المرشحة أكثر من خمس سنوات، علماً بأنه يمكن قبول أعمال التأليف المشترك بين مؤلفين عدة.

• جوائز مالية مجموعها 1.2 مليون درهم، و300 ألف درهم لبرنامج «ورشة».

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