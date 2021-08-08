الامارات | ياباني طعن 10 أشخاص: أريد قتل «النساء السعيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن ياباني طعن 10 أشخاص: أريد قتل «النساء السعيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام يابانية، أمس، إن الرجل الذي قيل إنه أصاب 10 أشخاص في هجوم بسكين في قطار ركاب في طوكيو في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أبلغ الشرطة بأنه استشاط غضباً عندما رأى نساء «تبدو عليهن السعادة»، وأراد قتلهن.

وأضافت وسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت الرجل البالغ من العمر 36 عاماً في منطقة أخرى من طوكيو بعد أن قام بطعن أشخاص في الهجوم الذي وقع في نحو الساعة 8:40 مساء على قطار على خط أوداكيو في الجزء الغربي من المدينة.

وأصيب أحد الضحايا، وهي طالبة جامعية، بجروح خطيرة، بينما أصيب المتبقون بجروح أقل خطورة.

وذكرت صحيفة «سانكي» أن المشتبه به قال للشرطة: «بدأت أشعر منذ نحو ست سنوات بأنني أريد قتل النساء اللائي تبدو عليهن السعادة، أي شخص كان يبدو على ما يرام، أردت فقط قتل الكثير من الناس».

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