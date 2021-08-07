في يوم ميلاده.. أسماء جلال وخبير تجميل شهير يتبادلان «الرقص والزغاريد» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها أثناء الاحتفال بيوم ميلاد صديقها خبير التجميل شريف طانيوس وهما يتبادلان الرقص والزغاريد على أنغام أغنية شهيرة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسماء جلال وهي ترقص بشكل هستيري صحبة صديقها خبير التجميل الشهير، بينما وجهت له رسالة تهنئة بمناسبة يوم ميلاده عبر خاصية «القصص المصورة» على حسابها بموقع إنستجرام وكقالت فيها:«عام سعيد يا حبيبي..أحبك حتى يعود القمر».

وفي سياق آخر دخلت الفنانة أسماء جلال في وصلة رقص مع صديقتها الممثلة مريم الخشت خلال حفل زفاف الفنان محمد فراج على الفنانة بسنت شوقي منذ أسابيع.

ونشرت «أسماء» على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مقطع فيديو يوثق طريقة احتفالها بحفل زفاف صديقتها بسنت شوقي على الفنان محمد فراج بوصلة رقص على أنغام أغنية شعبية تدعى «خطوة» للمطرب الشعبي مصطفى حجاج، وكتبت الخشت التي ظهرت مرتدية فستان جريء على الفيديو قائلة «أنا ناخد صورة عادية، أسماء: ايوة غمزة!!»

وردت أسماء جلال على الفيديو الذي ظهرت خلاله أيضًا وهي ترتدي فستانا جريئا معلقة:«متصورتش ان احنا بهذا التشتت إلا لما شفت الفيديو».

كما نشرت الفنانة أسماء جلال مجموعة من الصور مؤخرًا عبر حسابها الشخصي وظهرت بأحدث إطلالة صباحية من عطلتها الصيفية، ما أثار إعجاب متابعيها، وكتبت من خلال صورها معلقة: «صباح الخير».

كانت آخر أعمال أسماء جلال مسلسل «خلي بالك من زيزي» وعرض ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المنقضي 2021، وأدت أسماء دورا جديدا يُضاف إلى مسيرتها الفنية وحقق العمل نجاحا كبيرا وشارك في بطولته محمد ممدوح، وعلي قاسم، وصفاء الطوخي، وسلوى محمد علي، ونهى عابدين، وأسماء جلال، وبيومي فؤاد وغيرهم، وهو من تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، وسيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.