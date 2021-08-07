نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. هل يمكن أن تتبدل أوراق الإجابة في الكنترول؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من القلق والترقب، يعيشها طلاب الثانوية العامة، في انتظار نتجة الامتحانات، التي تُكلل مجهودهم خلال العام الدراسي، في انتظار حصد الدرجات، والبدء في الخطوات القادمة من انتظار نتائج التنسيق، واختيار الكلية المناسبة.

ويعيش بعض طلاب الثانوية العامة حالة من الخوف، اعتقادًا منهم لاحتمالية تبديل الأوراق، والنتائج قبل إعلانها، خاصة مع تظلمات الطلاب في السنوات المقبلة، ويبقى السؤال قائم بينهما، ..هل يمكن أن تتبدل أوراق الإجابة في الكنترول؟

خبير تربوي يجيب.. هل يمكن أن تتبدل أوراق الإجابة في الكنترول؟

«خيالات» بهذه الكلمة رد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، على السؤال الشائع، مؤكدًا أن الأمر يستحيل حدوثه، كون عملية التصحيح عملية مرتبة وسرية للغاية.

كيف تتم عملية التصحيح بسرية؟

وعن عملية التصحيح، أكد الخبير التربوي، أن لكل ورقة إجابة رقم سري، يضعها مسؤول واحد فقط بالكنترول، ولا يعرفها أحد، قائلًا: «واحد بيعملها والأسماء الحقيقية بتتحط قدام الرقم السري بعد الانتهاء تمامًا من التصحيح وتوقيع الوزير والنتيجة تتكتب خلاص».

وتابع الخبير التربوي، خلال حديثه لـ «هُن»: «الورقة بتتصحح في المكتب وتترصد، وبعدها بنشوف الرقم السري الخاص بها ويتحط أمام أسم الطالب ودرجته، ومفيش احتمال لتبديل الأوراق».

وزير التربية والتعليم يرد على تظلم الطلاب

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حسم حالة الجدل المتعلقة بعملية التظلم بشأن مواد الثانوية العامة، مؤكدًا أنّه تقرر استمرار تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة على نتائجهم خلال تطبيق نظام الامتحانات الجديد بالإجابة على الأسئلة من خلال البابل شيت وتسجيلها على جهاز التابلت لمزيد من التأكيد عليها.

وأكد «شوقي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أحقية طلاب الثانوية في التظلم على نتيجته، حتى لو كان التصحيح إلكترونيا، على أن يكون ذلك بالنسبة للطلبة النظاميين أو المنازل والراسبين من العام الماضي وغيرهم من الفئات الطلابية.