سماح أنور: المرأة كائن رومانسي .. مشاعرها تحركها أكثر من عقلها

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت الفنانة سماح أنور، إن السيدات تريد الأمان، وتريد من الرجل أن يشعر بها ويقدر مشاعرها طوال الوقت، لأنها كائن رومانسي ومشاعرها تحركها أكثر من عقلها، موضحة أن هذا الأمر هو سبب سوء الفهم الذي يحدث دائمًا بين الرجل والمرأة، كما أن المرأة لا يجب أن تُعامل الرجل أنه مثلها، ولا يجب أيضًا على الرجل أن يُعامل المرأة أنها مثله.

المرأة تهتم بالتفاصيل عكس الرجل

وأضافت «أنور»، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، أن المرأة عندما تذهب إلى أحد المحال لشراء شيء وتكون بجانبها امراة أخرى، يتبادلان أطراف الحديث ويعلمان كل شيء عن بعضهما، وهذا يؤكد أن المرأة تهتم بالتفاصيل عكس الرجل، مؤكدة أن المرأة عندما تشتكي من شيء فهذا الأمر بالنسبة لها ليس نهاية مشكلتها ولكنه بدايتها.

السيدات تُحب أن تتحدث كثيرًا لكي توصل مشاعرها

وأردفت الفنانة أن السيدات تُحب أن تتحدث كثيرًا لكي توصل مشاعرها، بينما الراجل لا يريد المشاعر، ولكنه يريد من المرأة أن تثق في قدراته وأنه سينفذ المطلوب منه، وأنه سيجد حلولًا للمشاكل التي تواجههما، موضحة أن الشكوى الكثيرة من الرجل تشعره بأنه فاشل في إسعاد المرأة، فالمرأة تريد اهتمام.

أي علاقة تحتاج إلى المشاركة

وأوضحت أنها عندما تتحدث المرأة عن مشكلة فهي تريد أن يسمعها الشخص وليس أن يعطيها حلولًا، لافتة إلى أن المشكلة الموجودة في العصر الحالي لم تكن متواجدة قديمًا، لأنه في الوضع الحالي أصبح التعامل بين المرأة والرجل كإنهم مثل الأهلي والزمالك، أي «يا أنا يا أنت»، مؤكدة أن أي علاقة تحتاج إلى المشاركة، وليس أن يكون هناك دائمًا شخص فقط ما يسيطر على جميع الأمور.

الاحتياج في الحب يحولك لعبء على الطرف الآخر

وتابعت: «إذا كان هناك شخص دائمًا ما يحتاج من الشخص الآخر أشياء ومتطلبات كثيرة فوق طاقته، فهذا أمر غير جيد، فالاحتياج في الحب يحولك لعبء على الطرف الآخر، وهذا ليس له علاقة بالحب»، مضيفة أنه بعدما يدخل الرجل والمرأة في علاقة يشعرون بالخوف من أن يكونوا تسرعوا، لأن التغيير يرعب الجميع.