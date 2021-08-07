قاسية مع دنيا وفرفوشة مع سارة.. دلال عبدالعزيز أم البنات في الحقيقة والدراما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سنوات طويلة عاشتها ابنة الزقازيق، الفنانة دلال عبدالعزيز، أمام الكاميرات، برعت خلالها في الكثير من الأدوار، لتقدم خلال مسيرتها إرثا فنيا كبيرا، لا يغفله جمهورها.

دلال عبدالعزيز، التي قدمت أفضل نموذج للأم المصرية على أرض الواقع، لابنتين هما ثمرة حياتها، وبرعت في تقديم دور الأم أيضًا في الأعمال الفنية، وخاصة «أم البنات».

الحنونة، والقاسية، و«الفرفوشة» والعصرية، والتقليدية، كلها أدور نجحت فيها دلال عبدالعزيز على الشاشة، ودخلت بها إلى قلوب متابعيها، لتصنع خطًا دراميا مميزا سارت عليه طيلة رحلتها الفنية، نرصد أبرزه في السطور التالية.

قاسية في «للعدالة وجوه كثيرة»

واحد من أهم أدوار الراحلة، التي قدمت فيها دور الأم القاسية، والعملية، فكانت أما لابنتها «دنيا سمير غانم» في بداية مشوارها الفني.

وعلى الرغم من أنه أول أدوار الأمومة للفنانة القديرة، إلا إنها اختارت أن تكون أما قاسية، تضع مشاعرها جانبًا، أمام المظهر والأموال.

تقليدية في حديث الصباح والمساء

أبرز محطات دلال عبدالعزيز، حينما جسدت دور «نعمة» أم لولدين وابنة «مها أحمد»، فلعبت حينها دور العروس الشابة قبل أن تصبح أما ثم جدة، دون أن تفارق صديقة عمرها «جليلة».

مشاهد كثيرة جسدتها الفنانة بالمسلسل لعبت من خلالها دور الأم التقليدية، التي سارت على عادات وتقاليد مجتمعها، بمميزاته وعيوبه، خاصة في علاقتها بابنتها، ليرتبط بها المشاهد منذ الظهور الأول وحتى مشهد وفاتها.

عملية في رجل وامراتين

في 2006 جسدت الفنانة دور أم إيمان العاصي، في شخصية الأم التي فضلت عملها كطبيبة نساء، عن زوجها وابنتها، حتى قرر زوجها الزواج بأخرى، لتستمر باقي أحداث العمل تحاول الدفاع بل والثأر لكرامتها منه.

الكوميدية في أرض النفاق

على الرغم من تجسيدها دور الأم الحنونة والناصوحة خلال مشاركتها في مسلسل «أرض النفاق» أمام محمد هنيدي، إلا أنها برعت في تقديم الكوميديا السهلة خلال العمل، أثناء تجسيدها دور أم «هنا شيحة»

فقدمت دور الأم التي تقف بجانب ابنتها محاولة الحفاظ على زواجها، من خلال تقديم النصائح لها، ومساعدتها في تربية طفلها، ولكن في إطار كوميدي خفيف.

الأم المصرية الفرفوشة في سابع جار

علامة فارقة ودور استثنائي، قدمته الفنانة في 2017، بدور «لمياء» خلال بطولتها لمسلسل «سابع جار» أم لابنتين، على رأسهما الفنانة سارة عبدالرحمن، قدمت فيهما الدور الأقرب لملامح الأم المصرية، بتعليقاتها، وخوفها على بناتها، وصراعات الأجيال بينهما، من خلال تناولها لكل مشكلات الأسرة المصرية.