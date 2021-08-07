بعد سنة زواج.. ملكة جمال مصر سابقا تطل بالأبيض مع زوجها: «الشرع حلل 4 هكون كلهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت أيسل خالد، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2016، جمهورها ومتابعيها بنشرها صورة تجمعها بزوجها وهي ترتدي فستان زفاف باللون الأبيض وذلك بعد عام من زواجهما، ما أثار حالة من الدهشة بين متابعين، متسائلين عن سبب ظهورها بفستان زفاف مجددًا صحبة زوجها الذي حرص أيضًا على ارتداء بذلة سوداء اللون.

وظهرت أيسل خالد صحبة زوجها وهما يحملان باقة زهور في الصورة التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مؤكدة أن مناسبة الصورة هي الاحتفال بمرور عام على الزواج لذا قررت أن تطل بالأبيض من جديد للمرة الثانية على التوالي.

وقالت أيسل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: «للراجل يتجوز أربعة وأنا قررت أكون له الأربعة وطليت بالأبيض للمرة الثانية على التوالي ووضعت قلبين للتعبير عن علاقتها بزوجها الذي وافقها الفكرة وظهر أيضًا خلال الصورة وهو يرتدي بذلك».

وتابعت: «سنة أولى جواز عدت هوا وانتقلنا لسنة تانية من زمان وأنا بحب فساتين الأفراح ومغرمة بيهم بس عمري ما فكرت ألبس فستان فرح في حياتي إلا يوم فرحي كان أول فستان فرح أبيض ألبسه في حياتي حتى عمري ما جربت أقيس فستان غيره».

وواصلت: «بما أن حبي لفساتين الأفراح عمره ما هينتهي قررت إن كل سنة أحتفل بعيد جوازي بفستان فرح جديد وبدلة جديدة لأن كل سنة حبي ليك بيتولد من أول وجديد كل سنة وإنت في حياتي وجوزي وأبو ولادي في المستقبل القريب بإذن الله».

وتفاعل عدد من متابعيها على إنستجرام بعد إطلالاتها بفستان الزفاف مع زوجها بتعليقاتهم ومن ضمنها: «الله الله، العمر كله مع بعض يا حبيبي وتفضلوا تحتفلوا كدة لغاية سيشن جواز أحفادكم».. «ربنا يسعدكم دايمًا»..«كل سنة وانتوا مع بعض».