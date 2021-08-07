"إزاي تضحك على جسمك وتخس بذكاء؟".. 9 طرق تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرغب الكثير سواء كانوا رجال أو سيدات في فقدان الوزن، والحصول على وزن مثالي، لذا توضح الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، عبر صفحتها الشخصية "فيسبوك"، خطوات بسيطة يمكنك إتباعها لإنقاص الوزن بسهولة.

-من الأفضل دائما استخدام الملاعق والشوك الصغيرة أثناء تناول الأكل.

-تناول كوبي ماء قبل تناول أي وجبة حتى تمتلئ المعدة وتشعر بالشبع.

- بدلا من الذهاب إلى الجيم يمكنك الرقص أو الزومبا، لحرق السعرات الحرارية.

- تجنب ملء الطبق كثيرا، يكفي وضع 4 ملاعق.

- يجب مضغ الطعام جيدا وبهدوء.

- إذا شعرت بالجوع بين الوجبات تناول المياه أولا، لأنك يمكن أن تكون عطشان ولكن فاهم الإحساس خطأ.

- إذا رغبت في تناول أطعمة غير مناسبة للريجيم، تناول كميات قليلة منها، ولكن لا بد أن تكون محسوبة من سعراتك اليومية.

- استخدم العسل الأبيض بدلا من السكر الأبيض.

-تناول الشاي الأخضر مرتين بعد الأكل بساعة، حتى تتخلص من المياه المخزنة ف جسمك.

-استخدم ملعقة صغيرة من السمن أو الزبدة البلدي أو زيت زيتون بدلا من السمن الصناعي.