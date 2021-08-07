ماجي فاروق: الأظافر لا تقل أهمية عن المجوهرات والاكسسوارات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت ماجي فاروق، خبيرة العناية بالأظافر، إن كثرة استخدام السيدات للمياه بسبب أعمال المنزل اليومية هي السبب الرئيسي في كسر الأظافر، وهو الأمر الذي يجب علاجه عبر ارتداء القفازات أثناء استخدام المياه، «ده سبب أساسي أن الضوافر تتكسر، والحل أننا نلبس جوانتي مخصوص للمواعين».

وأضافت «فاروق»، خلال استضافتها ، اليوم ، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وسالي شاهين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك عددا من الأسباب المرضية الأخرى التي تتسبب في وجود مشكلات بالأظافر كمرض الأنيميا، وتؤدي إلى ضعف الأظافر ويجب الحصول على علاج لها.

وأوضحت أن التغذية السليمة لها عظيم الأثر للحفاظ على صحة الأظافر، ويجب في تلك الحالة الاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على الحديد والبروتينات والكالسيوم، «ده بيخلي الضوافر أقوى وأحسن، وفيه ناس بتستخدم ضوافرها كأدوات وبتفتح بيها علب، وده بيسبب بكسر الأظافر، والأظافر دي متقلش أهمية عن المجوهرات والاكسسوارات».

وأكدت أنه يجب على كل السيدات الاهتمام بأنواع معروفة من طلاء الأظافر، حتى لا يسبب لهم وضع أنواع مجهولة المصدر بمشكلات بالأظافر، «لو فيه أنواع كويسة فهي بتحمي الأظافر من الاصفرار، ولازم نجيب الماركات الكويسة والمعروفة، والنوعات الرخيصة جدا بيكون سعرها 5 و7 جنيه».