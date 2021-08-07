تبرعت لفنان وساندت مريضة.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة دلال عبدالعزيز بالمستشفى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار عِدة أشهر ظلت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز على فراش المرض، داخل أحد المستشفيات الكُبرى بالقاهرة، دخلتها بصحبة شريك عمرها إلا أن سبقها هو لدار الآخرة، لتظل عِدة أسابيع بدونه، في صراع مع المرض، تتساءل عنه فقط دون أن تعلم بمصيره، حتى أراد الله عز وجل أن تفارقنا اليوم.

دلال عبدالعزيز، التي لم يمر عليها أشهر التعب إلا واعتادت فعل الخير، ومساندة المرضى، لم تغفل ما ظلت عليه طوال عمرها، بخلاف سؤالها الدائم عن شريك عمرها سمير غانم.

تبرعت لشريف دسوقي

على الرغم من صراعها مع المرض، لم تغفل الراحلة دلال عبدالعزيز، المحتاج من زملاء الوسط الفني، فكانت أول المتبرعين لعلاج شريف دسوقي، حيث أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أمر التبرع للفنان، قائلًا: «لدينا جروب على تطبيق (واتساب) بعنوان (ساعدوا زملاءكم) والنقابة قدرت تتحمل علاج عدد كبير من الفنانين، والفنانة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم أول فنانتين تبرعتا للفنان شريف دسوقي».

دعمت مريضة بالمستشفى

كان الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، كشف من قبل عن موقف إنساني للفنانة دلال عبدالعزيز، مع إحدى المرضى بالمستشفى رغم حالتها الصحية غير المستقرة.

وأعاد «الرداد» نشر تغريدة لمدون عبر «تويتر» يُدعى مينا غطاس، إذ نشر صورة برفقة والدته قبل دخول العمليات، وكتب عليها: «امبارح أمي قبل ما تخش تتجهز عشان العملية بدل ما تدعي لنفسها فضلت تدعي لدلال عبد العزيز.. إحنا في البيت بنتعامل مع الفنانة دلال عبد العزيز كأنها خالتنا.. ربنا يشفي دلال ويكمل شفا أمي».

وعلى الفور، رد «الرداد» على التغريدة، خلال خاصية «استوري»، قائلًا: «ألف سلامة عليها وإن شاءالله هتقوم بالسلامة وشكرًا جزيلاً على الدعوات ربنا يخليكم لبعض».

وتابع في منشور آخر: «على فكرة مدام دلال كمان لما عرفت دعت لها».

مساعدة المحتاجين

أوضح الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامجه «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، من قبل أنه رغم الحالة الصحية والظروف المرضية التي تمر بها الفنانة دلال عبد العزيز، إلا أن أهم ما يشغل تفكيرها هو استمرارية أعمالها الخيرية التي تقوم بها، قائلًا: «حبيبتي لحد دلوقتي وهي في لحظة مرض وتعب، بتفكر في مين محتاج إيه، وبتقولنا ابعتوا كذا لفلان وكذا لعلان».

وفاة دلال عبدالعزيز

توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض.