بعد إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2021.. مَن له حق الاطلاع على ورقة الإجابة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن آليات الاطلاع على ورقة الإجابة عقب إعلان النتيجة قبل موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 منذ انتهاء الامتحانات يوم الاثنين الماضي الموافق 2 أغسطس الجاري، بعد ماراثون طويل للاختبارات التي اقتسمها عيد الأضحى المبارك، ليزيد من عدد الأيام التي يمتحن خلالها الطلاب من بداية أول يوم حتى اليوم الأخير.

ومن جانبه، كشف فرغلي هارون الخبير التربوي، عن وجود تغيير في آليات الاطلاع على النتيجة عقب انتهاء عملية الامتحانات واقتراب موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 قائلا: «النظام الخاص بالثانوية العامة 2021 يختلف في هذه المسألة تحديدا عما قبل كون أن الأعوام الماضية اعتدنا على طريقة التظلم على الدرجات من قبل الطلاب بآليات معينة ويعطي الحق للطالب وولي الأمر التظلم من درجات المواد، وأيضا للطالب وولي الأمر الحق في الاطلاع على ورقة الإجابة».

وأضاف الخبير التربوي خلال حديثه لـ «الوطن»: «الوضع هذا العام مختلف كثيرا بحسب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بعدما كشف عن تغيير في هذه المسألة له علاقة بانتهاء نظام التظلم وبالطبع سيكون هناك آليات مختلفة خاصة أن عمليات التصحيح تتم في مجملها على جميع المواد من خلال عملية إلكترونية لا يتدخل فيها العنصر البشري من بدايتها إلى نهايتها».

وأكد هارون «على الأغلب هناك آلية معينة ومختلفة لم يعلن عنها حتى الآن والتظلم بشكله القديم كان يرتبط بشكل كامل بالعنصر البشري الذي ينتج عنه وقوع أخطاء في التصحيح ما يؤدي إلى وجود خلل في درجات الطالب بناء عليها لكن بناء على النظام الجديد سيكون التصحيح إلكترونيا وبذلك فإن عملية التظلم ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة».

وفي سياق متصل، حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حالة الجدل المتعلقة بعملية التظلم بشأن مواد الثانوية العامة بعد تداول أنباء عن إلغائها بداعي أنّ التصحيح سيكون إلكترونيا، ولا قيمة للتظلم طالما أنّه لا يوجد تدخل بشري، وبين مطالبات لأولياء الأمور باستمرار التظلم لمزيد من الطمأنينة والتأكد من عدم وجود أخطاء في التصحيح حتى لو كان إلكترونيا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إنّه تقرر استمرار تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة على نتائجهم خلال تطبيق نظام الامتحانات الجديد بالإجابة على الأسئلة من خلال البابل شيت وتسجيلها على جهاز التابلت لمزيد من التأكيد عليها.

وأكد «شوقي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أعلى أحقية طلاب الثانوية في التظلم على نتيجته، حتى لو كان التصحيح إلكترونيا، على أن يكون ذلك بالنسبة للطلبة النظاميين أو المنازل والراسبين من العام الماضي وغيرهم من الفئات الطلابية.