ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب شاي يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الشاي الأسود من بين المشروبات التي توفر العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، نظرا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية، ومضادات الأكسدة والمركبات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، وغيرها من الفوائد الأخرى.

لكن ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوبا من الشاي الأسود يوميا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما جاء في موقعي "eatthis" و"thelist".

- ستحصل على المزيد من المغذيات النباتية:

يحتوي الشاي على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية والمغذيات النباتية، وهي شائعة تنتج نشاطًا بيولوجيًا معينًا وتدعم صحة الإنسان بعدة طرق مختلفة، بعض الطرق التي يمكن للمغذيات النباتية الموجودة في الشاي أن تفيد صحتنا هي من خلال مضادات الأكسدة، ومحاربة بعض أنواع الحساسية، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ودعم عملية مكافحة الشيخوخة.

- تنظيم التمثيل الغذائي لديك:

كما يمكن أن يساعد استهلاك الشاي الأسود يوميا إلى تنظيم التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

- تقليل الالتهاب:

الشاي الأسود معروف أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات، وأشارت دراسة من المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، أن الخصائص الموجودة به يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في تقليل الالتهاب في خلايا الدم الحمراء.

- منع عدوى الفم:

إذا كنت عرضة لالتهاب الحلق، أو ترغب في علاجه، فإن كوبًا من الشاي الأسود يوميًا يمكن أن يساعد في التخلص من ذلك، كما يساهم في محاربة الالتهابات والعدوي الفموية، وذلك نظرا لاحتوائه على البوليفينول الذي يحارب رائحة الفم الكريهة، ويقاوم البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق.

- السيطرة على نسبة السكر في الدم:

كما ثبت أن استهلاكه بصفة منتظمة، قد يساهم في السيطرة على نسبة السكر في الدم، ما قد يجعله خيارا جيدا لمرضي السكري.

- التقليل من تسوس الأسنان:

يساعد تناول الشاي الأسود في محاربة التجاويف، نظرا لأنه مصدر طبيعي للفلورايد، بالإضافة إلى يساهم في تقوية مينا الأسنان، ويعمل كدفاع طبيعي ضد التسوس.

- التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

يعتبر مصدر جيد لمجموعة من المواد الكيميائية النباتية تسمى الفلافونويد، وتشير الأبحاث إلى أن مركبات الفلافونويد، قد تساعد في تقليل الالتهاب ، وقد تخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL وقد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- تحسين الذاكرة:

كونه غني بالثيانين، وهو حمض أميني قد يساهم في تحسين الانتباه عن طريق استرخاء الدماغ، فضلا عن تحسين الذاكرة.

- مفيد لصحة الأمعاء:

يعزز البوليفينول الغذائي في الشاي الأسود نمو البكتيريا الجيدة، ويمنع انتشار البكتيريا السيئة مثل السالمونيلا والبكتيريا الحلزونية، وهذا مفيد لصحة الأمعاء بشكل عام.

- التقليل من خطر الإصابة بالسرطان:

قد يقلل استهلاكه يوميا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، نظرا لاحتوائه على مادة البوليفينول الموجودة به، حيث لها خصائص مضادة للأكسدة، تساعد على منع تكوين أنواع معينة من الخلايا السرطانية.