إطلالات اليوم: ياسمين صبري ساحرة.. وهدى الإتربي جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان متعدد الألوان، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

_هدى الأتربي:

تألقت الفنانة هدى الإتربي بفستان باللون البيبي بلو، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأورانج، وتركت شعرها منسدلا.

_هنا شيحة:

ظهرت الفنانة هنا شيحة بتيشرت باللون الأبيض مزينا بطبعات باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_شيري عادل:

ارتدت الفنانة شيري عادل فستان باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_حنان مطاوع:

كما طلت الفنانة حنان مطاوع ببلوزة باللون الكاشمير مع بنطلون جينيز باللون الغامق، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأسود وحذاء باللون الكاشمير، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_ميرنا نور الدين:

أما الفنانة ميرنا نور الدين ارتدت توب كت باللون الأسود، مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.