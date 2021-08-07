ملابس بدرجات الأزرق المتنوّعة من مجموعات خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - ظهر اللون الأزرق بمختلف درجاته الزاهية والداكنة كأحد أبرز الألوان التي زيّنت مجموعات خريف 2021. وكأن المصمّمين أرادوا أن يدخلوا لمسة انتعاش وحيويّة تتحدّى أجواء هذا الفصل المتقلّب، وتمنحك شعوراً بالمرح والتألق.

معطف من 16أرلينغتون 16Arlington

16أرلينغتون 16Arlington

يعتبر المعطف قطعة أساسية في خزانة كل سيّدة خاصة في موسمي الخريف والشتاء، وانطلاقاً من هذه الحاجة الضرورية قدّمت علامة 16أرلينغتون 16Arlington معطفاً أزرق فاتح وبتصميم واسع ومريح. يمكنك أن ترتدي هذا المعطف مع أزيائك الكاجوال كالجينز، أو أن تمنحي إطلالتك لمسة جريئة وفريدة من خلال تنسيقه مع فستان قصير وجزمة عالية.

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تنورة من كارولينا هيريرا Carolina Herrera

كارولينا هيريرا Carolina Herrera

التنورة الماكسي هي قطعة ملازمة لمجموعات كارولينا هيريرا Carolina Herrera إذا يكاد لا يخلو أي عرض من عروض هذه الدار من تصميم تنورة ماكسي أنيقة. ولموسم خريف 2021، قدمت الدار تنورة بقصّة أنيقة زيّنتها بحزام عريض من الجلد الأسود ونسّقت معها قميصاً باللون الأبيض. يمكنك أن تختاري هذه التنورة لإطلالاتك المسائية أو لمشاويرك الرسمية.

جمبسوت من إيزابيل ماران Isabel Marant

إيزابيل ماران Isabel Marant

بدورها قدّمت علامة إيزابيل ماران Isabel Marant جبسوت مصنوعاً من الجلد اللامع بدرجة الأزرق الداكنة. هو تصميم جريء ولافت، قد لا يناسب جميع السيدات خاصة أنه يحتاج إلى جسم رشيق ومتناسق إذا أن تصميمه يكشف عيوب الجسم بشكل كبير. إذا كنت صاحبة قوام ممشوق، اختاري هذا التصميم المزيّن عند الخصر بطبقات ناعمة من الكشكش وانتعلي معه حذاء بكعب عالي لتضفي مزيداً من الأنوثة على طلّتك.

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بدلة من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo

سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo

باتت البدلة قطعة أساسية في خزانة السيدة على اختلاف ذوقها وشخصيتها، فهي زيّ عملي وأنيق في الوقت نفسه وتحتاجين إليه في مختلف مناسباتك. وقد واكبت علامة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo صيحة اللون الأزرق من خلال بدلة بتصميم عصري مؤلفة من سروال بقصّة كلاسيكية مع سترة مزيّنة بجيوب عريضة. هي إطلالة تناسب مشاويرك الرسمية وخاصة أوقات العمل، نسّقي معها إكسسوارات بلون حيادي كالأسود أو البيج لتحافظي على رصانة مظهرك.

فستان من زيمرمان Zimmermann

زيمرمان Zimmermann

لمن تبحث عن إطلالة أنثوية بامتياز، فإن علامة زيمرمان Zimmermann المعروفة بتصاميمها التي تحرص من خلالها على تأمين إطلالة أنيقة ورقيقة للمرأة، قدّمت فستاناً قصيراً مزيّناً بالكشاكش وبدرجة الأزرق الداكنة. يتميّز الفستان بياقته المزيّنة بعقدة كبيرة وبأكمامه المنتفخة، وقد زادت النجوم المصنوعة من الستراس من حيويّة التصميم وأناقته.