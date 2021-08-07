شاهدي أجمل إطلالات نور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - تتميز الممثلة اللبنانية نور بأناقتها واختيارها الدائم لأزياء راقية تمنحها إطلالة أنثوية جذابة، سواء في إطلالاتها الكاجوال النهارية، أو في الإطلالات السواريه التي تُطل بها على السجادة الحمراء للفعاليات الفنية.

وفي السطور التالية، ستشاهدين أجمل إطلالات نور؛ لتستوحي منها إطلالاتكِ الأنثوية الراقية:

نور بإطلالة كاجوال بالجينز

نوربإطلالة كاجوال بالجينز - الصورة من حسابها على انستغرام



في إحدى جلسات التصوير، اختارت نور الظهور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث نسقت قميصاً من الجينز باللون الأزرق الباستيل، صُمِّم بأزرار أمامية وجيوب صغيرة على الصدر، واعتمدت معه بنطلوناً من الجينز باللون الأزرق الداكن مع اللون الأبيض في المنتصف وعلى الخصر.

ونسقت نور مع هذه الإطلالة حزاماً من الجلد الأسود، إضافة إلى إسكارف أحمر على الرقبة.

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نور بفستان سهرة أحمر مع مجوهرات من الألماس

نور بفستان سواريه أحمر مع مجوهرات ألماس- الصورة من حسابها على انستغرام

في إطلالة أنثوية جذابة على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نسقت نور فستاناً باللون الأحمر الداكن، للمصمم على يونس.

صُمِّم الفستان بتوب كب، مع تنورة طويلة بتصميم البليسيه والكشكش في المنتصف، مع تنورة إضافية طويلة من الشيفون الأحمر.

ونسقت نور مع هذه الإطلالة الراقية حقيبة كلاتش باللون الفضي اللامع، ومجوهرات من الألماس مُرصَّعة بالياقوت الأحمر من ماركة «Nadine Jewelry».

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نور بإطلالة سوداء

نور بإطلالة سوداء ومجوهرات ذهبية- الصورة من حسابها على انستغرام

خلال أحد لقاءاتها التلفزيونية، اختارت نور إطلالة أنيقة باللون الأسود، حيث اعتمدت قميصاً أسود ذا ياقة عريضة وأكمام طويلة، مع بنطلون أسود ضيق، وحزام من الجلد الأسود.

ونسقت نور مع هذه الإطلالة، مجوهرات من الذهب الأصفر للمُصممة ليلى وهبة، فيما اعتمدت تسريحة شعر ويفي قصير ذي غرة منقسمة، وطبقت مكياج سموكي بالألوان الترابية.

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نور بإطلالة شتوية بالبليزر الطويل مع البنطلون الجلد الأسود

نور بإطلالة شتوية بالبليزر الطويل والبنطلون الجلد- الصورة من حسابها على انستغرام

في إطلالة شتوية راقية، اعتمدت نور بليزر طويل باللون الأحمر المرجاني، صُمِّم بأكمام طويلة وياقة عريضة، مع بنطلون من الجلد الأسود، وتوب أبيض.

ونسقت نور مع هذه الإطلالة، حذاء بوت ذا رقبة قصيرة من الجلد الأسود، ذا كعب عالي، مع مجوهرات من الذهب الأصفر.

واعتمدت نور مع هذه الإطلالة تسريحة شعر منسدل ذي غرة جانبية، مع مكياج نيود ناعم.

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