تونيكات طويلة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - التونيكات من قطع الملابس المفضلة للمحجبات؛ لكونها مريحة وفي نفس الوقت أنيقة وتناسب أشكال الجسم المختلفة، كما تُعَدُّ مثالية للمرأة العاملة، ويمكن تنسيقها بعدة طرق مناسبة للصيف وإخفاء عيوب الجسم، وهي توفّر السهولة في الحركة والحرية، فإليكِ أبرز إطلالات مدونات الموضة المحجبات لاستيحاء أفكار عصرية.



دلال الدوب بتوينك باللون السومو

دلال الدوب بتوينك باللون السومو -الصورة من حسابها على الانستغرام



للوك صيفي مناسب لمظهرك في الشاطئ والسفر، نختار لك إطلالة محتشمة من اليوتيوبر والمدونة الكويتية، دلال الدوب؛ حيث تأنقت ببنطلون أبيض بقَصَّة مستقيمة مع تونيك باللون السومو وحجاب أبيض ناعم.

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سارة الدهيم بإطلالات مناسبة للنحيلات

سارة الدهيم بالتونيك -الصورة من حسابها على الانستغرام



الكثيرات من المحجبات النحيلات يواجهن صعوبة في اختيار أزيائهن بأسلوب محتشم يوفر لهن الأناقة ويناسب طبيعة أجسادهن، لذا نختار لكُنَّ أفكاراً مختلفة من وحي سارة الدهيم؛ حيث أطلت بتونيك بنفسجي بدرجة الباستيل مصمم بأكمام منفوخة، مع بنطلون أسود ضيق واكسسوارات اللون الأسود، وظهرت بتونيك أسود منفوخ مزين بحزام للخصر مع بنطلون من الجينز الأزرق واكسسوارات حيادية الألوان لأناقة عصرية، وارتدَتْ في الخيار الثالث تونيك أبيض مزيناً بالريش في أطراف الأكمام، مع بنطلون من الجينز الأزرق وبوت أسود، لأناقة حيادية الألوان.

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حبيبة منيسي بأزياء صيفية كاجوال

حبيبة منيسي باطلالة سواريه -الصورة من حسابها على الانستغرام





نشرت البلوغر المصرية، حبيبة منيسي، في الفترة الأخيرة إطلالات صيفية مختلفة؛ لمنحها أناقة كاجوال عصرية ،ومن أبرز تنسيقاتها الحيوية نسقت تونيك برتقالياً طويلاً مع بنطلون أبيض وحجاب واكسسوارات ملونة بأسلوب حيوي لخيار عصري مميز، واختارت في الإطلالة الثانية تونيك للمناسبات مصمماً باللون الفوشيا، مع حزام للخصر وبنطلون واسع باللون الأسود، مع اكسسوارات اللون الأسود.

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دينا مراد بأزياء حيادية الألوان

دنيا مراد بتنسيق خريفي -الصورة من حسابها على الانستغرام





تنتقي البلوغر المصرية، دينا مراد، أزياءها بالألوان الحيادية الناعمة، لتليق بمختلف المناسبات، وفي مظهر رياضي تزينت ببنطلون وتونيك رياضيين مصممين باللونين الأبيض والأسود، مع اكسسوارات حيادية الألوان، وتألقت في اللوك الثاني بتونيك أبيض مصمم بجيوب في المنتصف مع بنطلون من الجينز الأزرق واكسسوارات حيادية الألوان، ونسقت بنطلوناً من الجلد الأسود الواسع مع تونيك باللون البيج مزين بحزام من الجلد واكسسوارات حيادية الألوان، واختارت تونيك رمادياً طويلاً مع بنطلون أبيض واسع، مع اكسسوارات صيفية أنيقة.

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غادة حسن بأزياء عصرية للمناسبات البسيطة

غادة حسن بازياء صيفية -الصورة من حسابها على الانستغرام





لجأت الفاشينيستا المصرية، غادة حسن، إلى إطلالات مناسبة للمناسبات البسيطة باعتماد التونيك الملون الطويل، ومن أبرز الإطلالات ظهرت بتونيك أبيض مطبع باللون الفوشيا بأسلوب محتشم وفضفاض، مع بنطلون أبيض ضيق واكسسوارات اللون البني، وأطلت بتونيك وبنطلون ومعطف واسعين باللون الأزرق الفيروزي، مع اكسسوارات اللون الأبيض وحجاب مطبع، لأناقة لافتة في المناسبات المختلفة.

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