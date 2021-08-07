إكسسوارات عملية للرجل العصري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - للرجل العصري، قدّمت عروض خريف وشتاء 2021-2022 مجموعة من إكسسوارات الرجل العملية ذات التصاميم التي تعكس شباباً في الإطلالات والتي تنوّعت بين القبعات والأحذية والحقائب... وغيرها من الإكسسوارات التي ستزيد من أناقة طلّتك.

حقيبة Cross Bag من دانهيل Dunhill

دانهيل Dunhill

تعتبر حقائب الCross Bag من أكثر تصاميم الحقائب العملية والمريحة. يمكنك أن تحملها معك في مختلف مشاويرك النهارية والمسائية التي لا تحتاج فيها إلى حفظ الكثير من الحاجات، وتبحث في الوقت نفسه عن خيارات مريحة. قدّمت علامة دانهيل Dunhill تصميم حقائب الCross Bag بشكل فريد مصنوع من الجلد الطبيعي ومزيّن بالمعادن الفضيّة.

حقيبة يد كبيرة من هيرميس Hermès

هيرميس Hermès

بدورها قدّمت دار هيرميس Hermès حقيبة يد ضخمة تناسب السفر والذهاب إلى النوادي الرياضية أو حتى إلى الرحلات .. هي مصنوعة من الصوف الناعم مع مقبض مصنوع من الجلد الأزرق الذي يزيّن الحقيبة أيضاً. تتميّز هذه الحقيبة بحجمها العملي الذي يتّسع للكثير من الحاجات، وبسهولة حملها في الوقت نفسه.

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قبّعة الصيّاد من كاي واي K Way

كاي واي K Way

هي من تصاميم القبّعات التي تضفي الكثير من الحيويّة واللمسات العصرية على الإطلالات. قدّمت علامة كاي واي K Way تصميم قبّعة الصيّاد بأسلوب حيويّ، مزيّنة بالمربّعات الملوّنة. وهي إكسسوار، رغم كونه غير أساسي في إطلالة الرجل، يعتبر قطعة فريدة في خزانته خاصة في الموسم المقبل إذا كنت ترغب في مواكبة أحدث صيحات موضة الإكسسوارات الرجالية.

حذاء عصري من تودز Tod's

تودز Tod's

هذا الحذاء العصري من علامة تودز Tod’s يناسب الرجل الذي يبحث عن تصميم عملي وأنيق في الوقت نفسه. فهو لا يرغب بانتعال حذاء الجلد الرسمي ولا يهوى الأحذية الرياضية، لذا فإن هذا التصميم سيكون الأنسب بالنسبة إليه. يمكنك أن تختار هذا الحذاء مع سروال مصنوع من القماش بتصميم عصري أو مع إطلالاتك الكاجوال بالجينز.

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حقيبة ظهر من ديسكويرد2 Dsquared2

ديسكويرد2 Dsquared2

علامة ديسكويرد2 Dsquared2 المعروفة بتصاميمها التي تحرص من خلالها على تأمين عنصر الفرادة في إطلالات الرجل، قدّمت مجموعة من الإكسسوارات العملية أبرزها حقيبة الظهر هذه المصنوعة من الجلد باللون الجملي والمرفقة بحزام من القماش. كما قدّمت في الإطلالة نفسها جزمة بتصميم عصري يمكنك انتعالها في مشاويرك النهارية.