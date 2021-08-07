فوائد زيت البابونج للبشرة لا حصر لها فلا تتجاهليها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - للبابونج مكان دائم ومحفوظ على أرفف مطبخك، نظراً الى فوائده الصحية التي لا حصر لها. لكن البابونج هو أيضاً مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة، والأوساخ والتلوث وأشعة الشمس فوق البنفسجية. علاوة على ذلك، يساعد البابونج في مكافحة حب الشباب وتقليل الندوب والعيوب، والكثير غيرها من الفوائد. لذلك، يعد زيت البابونج مكوناً طبيعياً رائعاً للعناية بالبشرة، وسنعرفك الى أبرز فوائده للبشرة في هذا المقال.

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يعمل كمزيل مكياج طبيعي

زيت البابونج لإزالة المكياج وتنظيف البشرة

إذا كنت تتطلعين الى الحصول على بشرة صحية وناعمة ومتوهجة، من الضروري إزالة المكياج بشكل صحيح قبل الخلود الى النوم. جربي زيت البابونج لتنظيف آثار المكياج، فهو زيت خفيف يحتوي على حمض الأوليك وحمض اللينوليك، مما يجعله فعالاً في فتح المسامات وتنظيف البشرة جيداً ومكافحة ظهور علامات التقدم في السن. امزجي ملعقة صغيرة من زيت البابونج مع 100مل من زيت جوز الهند، وقبل الخلود الى النوم بللي قطعة قطنية بهذا المزيج وامسحي بها وجهك جيداً.



يعمل كمقشر للبشرة

زيت البابونج لتقشير البشرة

بإمكانك أن تحضري مقشر الوجه المثالي في المنزل عن طريق مزج ملعقة كبيرة من زيت البابونج وملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. طبقي المزيج على بشرة وجهك باستخدام أطراف أصابعك، ودلكيها بحركات دائرية. اتركي بعدها المزيج الى أن يجف، وشطفي وجهك بالمياه الدافئة. فهذا المزيج يعمل على التخلص من كافة الأوساخ وخلايا الجلد الميت.



يعمل كمرطب للبشرة

زيت البابونج لترطيب وتنعيم البشرة الجافة

يعتبر زيت البابونج الحل الطبيعي المثالي للبشرة شديدة الجفاف، فهو يعمل كمرطب للبشرة نظراً الى احتوائه على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية الأساسية التي تساهم في الحفاظ على مرونة الجلد، وترطيب وتنعيم البشرة، وجعلها متوهجة وأكثر امتلاءً. امزجي ملعقة كبيرة من زيت البابونج وملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا وملعقة كبيرة من العسل. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر.

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