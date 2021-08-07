كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - تعتمد النجمة العالمية الشهيرة، تايلور سويفت Taylor Swift تسريحات شعر عصرية ومتجددة، مما جعلها أيقونة مهمة لأجمل تسريحات الشعر المناسبة لجميع النساء باختلاف أعمارهن وأطوال شعورهن، لذا نعرّفك على أبرز تسريحاتها؛ لتعتمدي أفكاراً عصرية وحيوية منها في إطلالاتك القادمة.

تسريحات شعر تايلور سويفت:

تايلور سويفت بالشعر المموج مع الغرة الأمامية

تايلور سويفت بالشعر المموج مع الغرة الأمامية -الصورة من حسابها على الانستغرام

لا تتخلى تايلور سويفت عن تسريحة الشعر المموج مع الغرة الأمامية، فهي تعتمدها بأسلوب كبير في مختلف مناسباتها، ومن أبرز الإطلالات ،تجملت بلون الشعر الأشقر مع الخصل الناعمة بدرجات الأشقر والبني المختلفة، ولمظهر صيفي مرح مناسب للشابات اختارتها مع خصلات اللونين الفوشيا والأزرق، لمظهر لافت للأنظار ومناسب لشخصيتها.

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الويفي للشعر الأشقر من تايلور سويفت

تايلور سويفت بالشعر الأشقر المموج مع الخصل الملونة -الصورة من حسابها على الانستغرام



تسريحات الويفي تُعَدُّ من الخيارات الرائجة التي لا تختفي موضتها على مرّ السنين، ولأنها الخيار الأول للكثيرات من النساء، فقد اعتمدتها تايلور سويفت في إحدى مناسباتها بأسلوب كلاسيكي مع الغرة الجانبية، لمظهر مميز وبسيط.

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تسريحة الضفائر المرفوعة من تايلور سويفت

الضفائر المرفوعة من تايلور سويفت -الصورة من حسابها على الانستغرام



للوك عصري لافت، قامت تايلور سويفت بتصفيف أجزاء شعرها في جديلة رفيعة تمرّ عبر رأسها وتنتهي أخيراً في شكل مضفَّر خلفي مع غرة أمامية ناعمة للمناسبات، وفي إطلالة عصرية أكثر تميزاً قامت بتضفير شعرها من الأمام إلى الخلف، وجمعته بأسلوب لافت في الخلف، وتُناسب هذه التصفيفة الوجه البيضاوي والشعر متوسط الطول، وهي مثالية للفتيات في سن المراهقة والشابات.

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ذيل الحصان المرتفع من تايلور سويفت

تايلور سويفت بذيل الحصان المرتفع -الصورة من حسابها على الانستغرام



ذيل الحصان من التسريحات الكلاسيكية التي تتزين بها غالبية النساء، ومنهن تايلور سويفت، فهي تعتمدها في إطلالاتها اليومية مع الغرة الأمامية المنسدلة لإضفاء أناقة بسيطة ومريحة على إطلالاتها، وتُبْرِزُ هذه التسريحة لون شعرها الناعم بتدرجات اللونين الأشقر والبني.

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تايلور سويفت بتسريحة الشعر نصف المرفوع

تايلور سويفت بتسريحة الشعر نصف المرفوع -الصورة من حسابها على الانستغرام



اتجهت غالبية النجمات إلى تسريحة الشعر نصف المرفوع، فهي خيار ناعم ومناسب لمختلف الإطلالات، لذا سرحت تايلور سويفت شعرها الأشقر القصير بها مع الغرة الأمامية، وتركت شعرها منسدلاً على أحد الكتفين لمظهر أنيق وأنثوي.

تايلور سويفت نجمة عالمية مشهورة بمظهرها الرائع وأسلوبها المتجدد إلى جانب موهبتها الغنائية، ولأن تسريحات شعرها تُعَدُّ مصدر جذب للكثيرات من النساء بمختلف أعمارهن، فقد رصدنا لكِ اليوم أبرز الإطلالات لتختاري منها الأفضل، للحصول على مصدر إلهام مميز في مناسبتك القادمة.

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