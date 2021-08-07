فوائد العفص للشعر..مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - تؤدي العوامل الطبيعية إلى تلف وفقدان الشعر للكثير من الحيوية والنعومة. ولحسن الحظ، تكون الوسائل المعتمدة بشكل أساسيّ على المواد والخلطات الطبيعية هي الحلّ الأفضل لصحة وقوة شعرك. ولعلّ أهمها نبتة العفص لعلاج مشكلات الشعر كافة، وفوائدها وطرق استخدامها.

تمتاز نبتة العفص بخصائص فعالة في تغذية بصيلات الشعر

فوائد العفص للشعر

تحتوي عشبة العفص على العديد من مضاد الالتهابات التي تقضي على الميكروبات التي تؤثر على صحة فروة الرأس .

. تقضي عشبة العفص على تساقط الشعر، حيث أنها تعمل على دعم فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

تحتوي عشبة العفص على العديد من العناصر التي تغذي بصيلات الشعر وتساعد على نموها وزيادة طول الشعر في وقت قصير.

إنّ تدليك الشعر بزيت عشبة العفص يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وهو من أبرز عناصر نمو الشعر.

تُساعد عشبة العفص على نمو الشعر في الفراغات الموجودة في فروة الرأس التي تنتج عن التساقط والأمراض.

تعالج عشبة العفص الصلع المبكر وتستخدم في مركبات زراعة الشعر بعد الصلع.

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كيفية استخدام العفص لتنعيم الشعر

العفص لتنعيم الشعر

تُستخدم نبتة العفص لفرد تجعد الشعر، وتجعله ناعماً حريرياً.

المكوّنات:

نصف كوب من بودرة العفص المحمص والمطحون.

ملعقتان من بودرة الملوخية الجافة.

ملعقتان من بودرة الحناء.

ذرة من الملح.

ملعقة من بودرة الشاي المطحون.

حبة من البطاطا مسلوقة ومهروسة.

ثلاث ملاعق من صلصة المايونيز المخصصة للأكل.

ثلاث ملاعق من زيت السمسم.

ماء.

طريقة التحضير والتطبيق:

ضعي البطاطا المسلوقة في الخلاط الكهربائي، ثمّ أضيفي إليها المايونيز وزيت السمسم والماء وحرّكي الخلاط. فرغي محتوى الخلاط في وعاء مناسب، ثمّ أضيفي إليه المقادير الجافة وهي: الحناء، والملوخية، والملح، والشاي، والعفص، ثمّ اعجني جيداً. جففي شعرك باستخدام المجفف الكهربائي كالمعتاد، ثمّ ضعي الخلطة على شعرك بعد السشوار مدة تتراوح بين أربع إلى خمس ساعات. اغسلي شعرك بالماء فقط، ثمّ استخدمي الشامبو لمرة واحدة.

كيفية استخدام العفص لتغذية الشعر

تُعالج نبتة العفص الشعر التالف، كما تدخل في العديد من أنواع غسول الشعر الطبيعي، وفي العديد من المنتجات التي تعمل على تغليف بصيلات الشعر، وحمايتها من أضرار الصبغة والحرارة الناتجة من مصففات الشعر.

المكوّنات:

ربع كيلوغرام من العفص المحمص والمطحون.

ملعقتان كبيرتان من الملوخية المجففة والمطحونة.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الحناء.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل (المسمار).

حبة بطاطا مسلوقة.

القليل من الحديدة المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

القليل من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

طريقة التحضير والتطبيق:

مزج كلٍّ من البطاطا، والمايونيز، والماء وزيت السمسم في الخلاط الكهربائي للحصول على خليط ناعم. مزج المكوّنات الجافة الأخرى مع بعضها في وعاء عميق. خلط كافة المكوّنات مع بعضها، وتطبيق القناع على الشعر المجفف لمدةٍ لا تقل عن الخمس ساعات. غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

ملاحظة: من الممكن الحصول على كافة المواد من العطارين، والمحلات التجارية.

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الأضرار الجانبية لنبتة العفص على الشعر

إنّ استخدام نبتة العفص على الشعر عشوائياً ودون اعتبار للكمية ومدّة تركها على الشعر تؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في تساقط الشعر والصلع، لذلك ينبغي استشارة طبيب جلدية مختص وخبير أعشاب حول خبايا هذه النبتة ومدى صحة ما يُشاع عنها.

العفص في سطور

العفص عبارة عن نبتة سروية يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة أمتار إلى ثمانية عشر متراً، وتنمو بشكل أساسي في الدول الشرقية من القارة الآسيوية وفي أمريكا الشمالية. ويكمن استخدام النبتة في ثمارها التي تنتج بعد لدغ ورق الشجرة من قبل الدبور، بحيث تتفاعل المكوّنات بما يؤدي إلى حدوث نوع من التجعد على الورقة المصابة وتتشكل هذه المادة إلى كرة تسمى نبات العفص. ويتم استخدامها لتصنيع بعض المنتجات التجميلية، مثل: الصابون، والزيوت العلاجية للشعر وتدخل في الدواء لعلاج بعض من مشكلات والتهابات الجهاز التنفسي. تحتوي نبتة العفص على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان مثل: حمض التنيك، والمواد المضادة للجراثيم والالتهابات، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين ج، عدا عن البروتينات والأملاح المعدنية، وتم ذكر هذه العشبة في الكتب الطبية لابن سينا.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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