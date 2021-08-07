حكاية حلم تنبأ بوفاة دلال عبدالعزيز منذ شهرين: «شفت سمير غانم ومعاه فنانة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

3 أشهر كانت المُدة التي فرَّقت بين حبيبي العُمر دلال عبدالعزيز، وشريك حياتها سمير غانم، الذي غادر عالمنا منذ أشهر، ولحقته زوجته وشريكته اليوم عقب صراع طويل مع المرض.

جمعتهما الحياة، والفن والمرض، وحتى الموت، فأراد الله ألا تعيش بدونه، فلم يبلغها أحد بوفاته حتى لحقت به دون أن تعلم إنه من سبقها للدار الآخرة.

حكاية حلم تنبأ بوفاة دلال عبدالعزيز منذ شهرين

حلم ربما كان غريبًا رأته إحدى الفتيات التي أحبت تلك الأسرة الفنية، وتعلقت بها، بات يتداول خلال الشهرين السابقين، حيث طالبت صاحبته التفسير والدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل.

حلم باتت الفتاة غادة مصطفى، ترويه مستنكرة، لا تعرف ما وراه، ولماذا هي فقط من حلمت به، وفقًا لما ذكرته، قائلة: «في حاجة غريبة حصلت معايا امبارح، نمت وطول فترات نومي بحلم بالفنان سمير غانم الله يرحمه، أنا عمري ما شوفته في الحقيقة بس أنا بحبه جدًا وبحب طريقته وقلبه الأبيض اللي بحسه من كلامه يعني واحدة من آلاف جمهوره عادي جدا».

وسردت الفتاة الحلم الذي شاهدته، عقب وفاة الفنان بشهر، قائلة: «امبارح حلمت أنه طول الحلم بيضحك وفرحان أوي وطالع بنفس هيئته الطبيعية وكان في واحدة برضه فنانة معاه، من اللي كانوا قريبين منه بتجري وزي ما يكون بيلعبوا سوا، والله والست دي بتحاول تمسكني وتضحك وهو ولما شافنا بنضحك بقي بيضحك معانا وأنا طول الحلم مبسوطة إنه فرحان وبيضحك بس لما عيني تيجي في عينه أحسه زعلان بس مش عايز يبين».

وأضافت الفتاة خلال حديثها لـ«هن»: «أنا مش فاهمة ليه حلمت كده، أنا مكنتش بفكر يعني في الموضوع عشان أحلم، لكن طالبة أن الناس تترحم عليه وعلى كل أمواتنا».

مفسرة أحلام: دلال هتفوق الأول والفنانة هتلحق بسمير غانم

وعلى هذا الجانب، علقت عبير سعد، مفسرة الأحلام على الأمر، حينها قائلة: «رؤية الميت حق، وعادي إن واحدة من الجمهور تحلم بيه، ويمكن يكون سبب لجمع له العديد من الدعوات بالرحمة والمغفرة».

وأضافت عبير سعد خلال حديثها لـ«هُن»: «سمير غانم الله يرحمه مات شهيد، لأنه كافح المرض والوباء، وبالنسبة إنه جاي سعيد وفرحان ده له دلالات كويسة، لأنه في مكان أحسن ومنزلة أفضل، وهو كان رجل خير وله أعمال خير كتير جدًا».

وتابعت مفسرة الأحلام: «حزنه في بعض الأجزاء من الحلم، هو حزنًا على حالة زوجته وبناته من بعد رحيله».

وعن اصطحابه لفنانة معه، أشارت مفسرة الأحلام إلى أن اصطحاب الميت لشخص حي، يعني وفاة الأخير، قائلة: «الفنانة اللي اصطحبها هتلحق بيه، ودلال عبدالعزيز هتفوق الأول».

يُذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، كانت أفاقت من قبل وفاتها وبالفعل بدأت السؤال عن شريكها دون أن يخبرها أحد بالحقيقة، قبل أن تصارع المرض مُجددًا وينتهي بوفاتها.