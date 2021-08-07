«مش بناتها».. من كان يقدم هدية عيد الأم للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت اليوم الفنانة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية، دون أن تعلم بوفاة حبيبها وشريك عمرها الفنان سمير غانم، الذي توفي قبل وفاتها بعدة أشهر.

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز، خلال لقائها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، من يحرص على تقديم هدية عيد الأم من أزواج بناتها، قائلة: «هما الاتنين بيجيبوا في عيد ميلادي، لكن في عيد الأم لسه مجبوش»، متابعة: «حسن هو ومامته كان بيجيبه ليا هدايا في عيد ميلادي».

كيف تحدثت الفنانة دلال عبدالعزيز عن حسن الرداد ورامي رضوان

تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز قائلة: «حسن أعرفه من زمان قبل جوازه من إيمي وسافرنا مع بعض وهو جدع جدا ووقف جنبي في مواقف كتير، أما رامي يدخل القلب على طول، أول ما دخل البيت حسيت انه مننا على طول محسناش بغربة في ألفه».

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

توفيت اليوم الفنانة دلال عبد العزيز، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

كما نعى الفنان حسن الرداد الراحلة قائلا: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، اطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير الخير يا حببتى، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».