«الأم التانية».. ماذا قال رامي رضوان وحسن الرداد عن حماتهما دلال عبد العزيز؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد صراع مع المرض، رحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبد العزيز لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم بعد مرور 80 يوما على وفاته، وتترك ابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم رفقة شريكي الحياة الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

دائما ما كانت تحرص الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على تذكر محاسن زوجي ابنتيها في اللقاءات التلفزيونية المختلفة، وفي مداخله تليفونية سابقة لها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب تحدثت عن مزايا الفنان حسن الرداد زوج ابنتها إيمي، قائلة: «حسن إنسان جميل، وابن ناس طيبين ومتربي ويدخل القلب على طول».

تابعت: «أنا اللي عرفت إيمي على حسن في مسلسل ابن الأرندلي، دايما بيقف جنبي زي ما يكون ابني».

كيف تحدث الفنان حسن الرداد عن الفنانة دلال عبد العزيز؟

يتجلى مقدار الحب الذي كان يكنه الفنان حسن الرداد لحماته الفنانة دلال عبد العزيز في منشور وداعها على صفحته بموقع «فيس بوك» اليوم، حيث قال: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير الخير يا حببتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».

رامي رضوان عن دلال عبد العزيز: أمي الثانية

أما الإعلامي رامي رضوان، فقد تحدث عن علاقته بحماته الفنانة دلال عبد العزيز، أثناء استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكذبوا»، قائلا: «أنا مش بعتبر الفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا سمير غانم حماتي، أنا معنديش حماة أنا بعتبرها أمي الثانية».

وتابع: «لو دُنيا بقى راحت فضفضت مع والدتها، الفنانة دلال عبد العزيز بتقف مع الحق، ولو أنا غلطان بتقولي أنت غلطان، وبقبل منها الكلام عادي».