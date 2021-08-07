كورونا اليوم: خرافات عن اللقاح يجب تجنبها.. وتأثير درجة الحرارة في الأجسام المضادة بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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خرافات عن اللقاح يجب تجنبها

تم تداول العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول لقاحات كوفيد منذ إطلاقها وتستمر في منع الناس من أخذ لقاحاتهم، إليك 6 خرافات متعلقة بلقاحات كورونا يجب الابتعاد عنها، وفقا لموقع timesofindia.

الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا قاتلة، يمكن أن تسبب لقاحات كوفيد العقم، إذا كنت مصابًا بالفعل بـ كورونا فأنت لست بحاجة إلى اللقاح، تم إجراء تجارب اللقاح على عجل لذا فهي ليست آمنة ولن تكون فعالة، تم إجراء تجارب اللقاح على عجل لذا فهي ليست آمنة ولن تكون فعالة، لقاحات كوفيد ستضعف مناعتك.

كيف تؤثر درجة الحرارة في الأجسام المضادة بعد التطعيم؟

أعلن الدكتور نيقولاي كروتشكوف، أخصائي المناعة، أن البعض يعتقدون أن ارتفاع درجة حرارة الجسم بعد التطعيم تشير إلى فعالية الاستجابة المناعية. فما مدى صحة هذا الرأي؟

ويشير الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بعد التطعيم ليست الظاهرة الوحيدة المحتملة بعد التطعيم، ويقول، "يمكن أن يشعر الشخص بألم وتورم مكان التلقيح، وكذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم، وضعف عام وتوعك. أي الأعراض التقليدية لأمراض البرد. وجميع هذه الأعراض مرتبطة بفعالية المناعة غير النوعية وقدرة منظومة المناعة الرد على المحفزات الخارجية غير النوعية".

البحرين تجرّب البخاخ "إنوفيد" تمهيدا لاستخدامه للوقاية والعلاج من كوفيد

أجازت السلطات المختصة في البحرين إجراء دراسة سريرية لتقييم استخدام البخاخ الأنفي "إنوفيد"، رسميا "ضمن البروتوكول العلاجي للحالات القائمة لفيروس كورونا".

واتخذت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين هذه الخطوة "بعد مراجعة الوثائق والبيانات من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة التي بينت دعمها لهذه التجربة الواعدة ليتم إجراؤها على عدد من المتطوعين من الحالات القائمة الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس وتشخيص أعراضهم كأعراض خفيفة".

وأفادت الهيئة البحرينية المختصة بأنه "في حال الانتهاء من تجربة استخدام البخاخ وتحليل النتائج ستتم إجازته للاستخدام كوقاية قبل الإصابة بالفيروس، أو كعلاج للأعراض الخفيفة في حال الإصابة، ويمكن طرحه في الأسواق دون الحاجة إلى وصفة طبية"، وفقا لروسيا اليوم.