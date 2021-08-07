محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نعلم جميعا أن هناك بعض العوامل الرئيسية التي تقلل من فرص إنجاب الأطفال مثل: الولادة والرضاعة الطبيعية، واستخدام حبوب منع الحمل، والتدخين، ومع ذلك، في كثير من الأحيان حتى عدم وجود هذه الأسباب لا يضمن وجود فرصة للحمل.

لذا في التقرير التالي، نستعرض لكم 6 أسباب خفية لعدم قدرتك على إنجاب الأطفال بالرغم من عدم وجود أي مشاكل صحية، وفق ما أورد موقع "Bright Side".

- لا يمكنك حساب فترة الخصوبة بشكل صحيح:

في بعض الأحيان يكون من الصعب وضع تنبؤات دقيقة، خاصة إذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة، ومع ذلك، يمكن أن تساعدك التكنولوجيا.

هناك تطبيقات مثل Flo Period Tracker (مجاني لنظامي التشغيل iOS و Android) تقوم بعمل تنبؤات دقيقة للدورة، بالإضافة إلى ذلك، بمجرد حدوث الحمل، يمكنك الاحتفاظ بالتطبيق ببساطة عن طريق التبديل إلى وضع الحمل والاستمتاع بمعلومات نمو الطفل.

- استخدام مادة تشحيم خاطئة:

لتحسين فرص الحمل، اختاري بعناية النوع المناسب من مواد التشحيم المناسبة لك، حيث هناك مزلقات قد تكون مفيدة لخصوبة الرجل، بعضها لديه مستوى pH مناسب (7.2-8.0)، ويحتوي البعض الآخر على أيونات المغنيسيوم والكالسيوم التي تحاكي سوائل الجسم الطبيعية، وقد ثبت أيضًا أن زيت الأطفال يمكن أن يعمل.

- شريك حياتك متوتر:

تشير الدراسات إلى أن خصوبة الرجل تتأثر بشكل كبير بضغوط الحياة، بما في ذلك العمل والأسرة والحياة الاجتماعية، وعدم القدرة على التعامل مع هذه المشاكل له أكبر تأثير سلبي.

- مؤشر كتلة جسمك منخفض:

قد يؤدي انخفاض مؤشر كتلة الجسم عن المعدل الطبيعي إلى زيادة خطر الإصابة بضعف المبيض والعقم والولادة المبكرة، يمكن أن ترتبط اضطرابات الأكل بانخفاض مؤشر كتلة الجسم، وقد تؤثر سلبًا في بعض الأحيان على الدورة الشهرية والخصوبة.

لذا إذا كنت تشعر بعدم القدرة على تتبع نظامك الغذائي، يمكنك استخدام التطبيقات المتخصصة التي ستتبع السعرات الحرارية والوزن، بالإضافة إلى الأعراض الأخرى المتعلقة بالصحة.

- الإفراط في ممارسة الرياضة:

يمكن أن تحسن التمارين من خصوبتك إلى حد ما، ولكن من المهم الحصول على القدر المناسب من التمارين، حيث يمكن أن يؤثر القيام بالكثير على توازن الطاقة لديك ويؤثر سلبًا على الدورة الإنجابية، وأظهرت الأبحاث أن التمارين اليومية الطويلة والمكثفة، قد تؤثر على قدرتك على الحمل. لذلك الاعتدال هو مفتاح الحفاظ على صحتك.

- استهلاك الكثير من الدهون المتحولة:

يمكن أن يؤثر تناول الدهون المتحولة الموجودة في المخبوزات والبيتزا والوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والأطعمة المقلية، بالسلب على الخصوبة، مما يعني عدم حدوث الإباضة، لذا من الضروري الحد من تناول هذه الأطعمة، لأن تناولها بدلاً من الكربوهيدرات الصحية يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب التبويض بنسبة 73٪.

وعندما تشتهي هذه الكربوهيدرات الدهنية المتحولة، فمن الأفضل تناول وجبات خفيفة مثل الموز أو اللوز أو الزبادي مع التوت.