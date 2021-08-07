الدعاء الأخير لـ دلال عبد العزيز على السوشيال ميديا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد صراع طويل مع مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبحزن بالغ تركته في نفوس محبيها داخل مصر والوطن العربي، رحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبد العزيز، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكان نعى الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم ابنة الفنانة الراحلة، قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

دفتر عزاء لدلال عبد العزيز

وسرعان ما تحولت صفحات مشاهير الفن والإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء لأسرة الفنانة الكبيرة، متوجهين بالدعاء لها، فضلا عن عبارات الحزن الكبيرة التي جاءت في وداع دلال عبد العزيز، من خلال التعليقات على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من قبل متابعيها، على الرغم من عدم نشاطها عليه منذ ما يقرب من 5 سنوات.

فجاء من بين التعليقات، «الله يرحمك في الجنة يارب»، «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليك ويصبر أولادك ويرحم زوجك العزيز»، «الله يرحمك ويغفرلك».

أدعية دلال عبد العزيز

وعلى الرغم من عدم تفاعلها الكبير على صفحتها الرسمية بتطبيق «انستجرام» خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن الفنانة الراحلة كانت تحرص بشكل دائم على مشاركة متابعيها عدد من الأدعية الدينية المختلفة، بمرور كل جمعة، وغيرها من المواقف المختفلة.

دعاء دلال عبد العزيز لمصر

وكان آخر تلك الأدعية التي نشرتها دلال عبد العزيز عبر حسابها، هو الدعاء إلى مصر وذلك في يوم الخامس والعشرين من يناير عام 2016، إذ دونت قائلة: «يارب يحميكي يا مصرنا الحبيبة».

أدعية ليلة الجمعة

ومن بين الأدعية التي حرصت الراحلة على نشرها في ليلة كل جمعة، «اللهم في ليلة الجمعة، عافِ كل مريض، و ارحم أمواتنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وانصرنا».

فيما نشرت أيضا دعاء جاء مضمونه: «سبحان الذي إذا ذكرته ذكرك، وإن شكرته زادك، وإن توكلت عليه كفاك».

تدهور الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

وفي وقت سابق، كشفت مصادر طبية، على دراية بالحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالة الفنانة الراحلة كانت في تراجع، لتأثر رئتيها إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنهاية أبريل الماضي، موضحة أنَّ تراجع الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز سببه تراجع حالتها الصحية وليس نقلها من مستشفى إلى آخر: «الفريقان الطبيان في المستشفى الذي كانت به والذي نُقلت إليه، على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، وحالتها النفسية تراجعت بسبب سوء حالتها الصحية وبقائها لفترة طويلة في المستشفى».