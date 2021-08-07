بخلاف سمير غانم.. أكثر ما شغل دلال عبد العزيز في فراش المرض رغم اعتراض أسرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار 3 أشهر وأكثر مكثت الفنانة دلال عبدالعزيز، داخل إحدى غرف العناية المركزة، بينما أجرى الفريق الطبي محاولات مستميتة لإنقاذها وسرعة تعافيها من مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي أدى لإصابتها بتليف الرئة، لكن قضاء الله كتب رحيلها اليوم، وتترك أثرًا من الحزن والألم داخل أسرتها ومحبيها من حول العالم.

وخلال مكوث الفنانة دلال عبدالعزيز داخل العناية المركزة، لم تتوقف عن السؤال عن حبيب عمرها زوجها الفنان سمير غانم، الذي سبقها ورحل دون أن تعلم، ورغم صعوبة حالة الفنانة الراحلة، إلا أن عمل الخير كان يشغلها طيلة الوقت، بحسب ما أكده أيضًا الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم.

وأكد الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامجه «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه رغم الحالة الصحية والظروف المرضية التي تمر بها الفنانة دلال عبد العزيز، إلا أن أهم ما يشغل تفكيرها هو استمرارية أعمالها الخيرية التي تقوم بها، قائلًا: «حبيبتي لحد دلوقتي وهي في لحظة مرض وتعب، بتفكر في مين محتاج إيه، وبتقولنا ابعتوا كذا لفلان وكذا لعلان».

وأضاف «رضوان» في مقدمته، أن الفنانة دلال عبدالعزيز دائمة التفكير في الناس: «بتفكر في مين ممكن يكون مزنوق دلوقتي ولازم نقف جنبه»، ورغم نصيحة أسرتها لها بأن هذا ليس وقته، وأنها مريضة، لكنها دائمًا ما تردد «لأ نفكر في الناس».

وفاة دلال عبدالعزيز

توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».