برحيل دلال عبد العزيز.. أقوى مثلث صداقة في الوسط الفني يفقد ضلعيه.. وميرفت تعاني الوحدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فقد الوسط الفني اليوم الفنانة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم بعد مرور 80 يوما على رحيله.

ربطت الفنانة دلال عبدالعزيز علاقة صداقة قوية بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي والفنانة ميرفت أمين، لتنتهي بذلك علاقة صداقة استمرت على مدار 50 عامًا، لم يفرق بينهن أي شيء، لتترك الفنانة ميرفت أمين وحيدة بعد وفاة صديقتيها المقربتين «دلال ورجاء».

تعتبر رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز من أشهر صداقات الوسط الفني منذ سنوات طويلة، وبدأت صداقتهما أثناء تصوير مسلسل «شقة بدون سقف»، لتجمعها بعد ذلك صداقة قوية تنتهي بوفاة الفنانة رجاء الجداوي.

صدمة الفنانة دلال عبدالعزيز بخبر وفاة رجاء الجداوي

كان خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي صدمة كبيرة للفنانة دلال عبدالعزيز، ولم تتمالك أعصابها أثناء جنازة الراحلة رجاء الجداوي ودخلت في موجة من البكاء.

وصية رجاء الجداوي لصديقتها قبل وفاتها

وأوصت الفنانة رجاء الجداوي، صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز، على ابنتها أميرة، لذلك جمعتهما علاقة قوية بشكل دائم.

دلال عبدالعزيز تروي اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي

حكت الفنانة دلال عبدالعزيز، خلال استضافتها في لقاء تليفزيوني، آخر لقاء بالفنانة رجاء الجداوي قبل مرضها بفيروس كورونا، عندما قررت رجاء الجداوي مفاجأة صديقتها بالذهاب إلى منزلها دون الصعود إلى الشقة فأرادت رؤيتها ووداعها، وكررت نفس السلوك مع الفنانة ميرفت أمين.

وتابعت: «جاءت لي قبل ما تتعب بيومين وقالتلي دلال انزلي أنا عايزه أشوفك، قلت لها بتهرجي ولا إيه بتمشي في الشارع كده وعندك تصوير وانشغالات»، فكانت حينها تودع كل المقربين منها.

آخر لقاء جمع بين رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين

لم يفرق علاقة الصداقة بينهما سوى فيروس كورونا، حيث اختفت الفنانة ميرفت أمين عن الأنظار بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي في 5 يوليو 2020، وذلك حزنا على فراقها فلم تتمكن من وداعها قبل رحيلها.