الأربعاء المقبل.. حفل زفاف نيللي كريم في الساحل الشمالي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علمت «الوطن» من مصدر مقرب من الفنانة نيللي كريم، أنها ستقيم حفل زفافها في الساحل الشمالي يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس، في الساحل الشمالي، وذلك بعدما أعلنت خطبتها من هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق.

وتقيم الفنانة نيللي كريم حفل زفافها في الساحل الشمالي، ووجهت الدعوات لعدد كبير من أصدقائها في الوسط الفني، كما علمت «الوطن» أن الفنانة كانت ستقيم «ليلة الحنة» يوم الاثنين، لكنه غالبًا سيتم إلغاؤها بعد وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.

وكانت الفنانة نيللي كريم، فاجأت جمهورها خلال تصريحات لـ«الوطن»، باستعدادها للزواج للمرة الثالثة، كاشفة عن أن عريسها المنتظر هو هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق، وأن الخطبة تمت قبل فترة، وسط تكتم إعلامي شديد، كما أنها كانت منشغلة لتصوير أحدث أعمالها الفنية.

من هو عريس نيللي كريم المنتظر

- هو هشام عاشور، أحد أمهر لاعبي الإسكواش.

- ولد يوم 29 مايو 1982، بمحافظة القاهرة.

- شقيق نجم الإسكواش العالمي المعتزل رامي عاشور.

- صُنف ضمن العشرة الأوائل على اللعبة.

- استقر في أمريكا بعدما قرر اعتزاله الإسكواش.

- وصل إلى التصنيف العالمي المهني العالمي رقم 11 في فبراير 2012.

- أنشأ أكاديمية إسكواش في أمريكا، قبل أن يعود إلى مصر بسبب وباء كورونا.

- تعرف على نيللي قبل فترة قليلة وظهر معها في بعض المناسبات العامة، كحفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، وحفل زفاف المخرج عمرو سلامة.

- يعتبر زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواج الأول في حياته.

- أصغر من الفنانة نيللي كريم بنحو 8 أعوام.

- شارك مع النجمة يسرا في مسلسل «حرب أهلية».

زيجات الفنانة نيللي كريم

وتعتبر هذه الزيجة الثالثة للفنانة نيللي كريم، فكانت الأولى في عمر الـ16 عامًا، وأتمت الزواج دون علم أسرتها وفاجأت والدتها بقرارها، وكشفت عن ذلك خلال حوار سابق لها مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: «حطيتها قدام الأمر الواقع فلطمت» وأنجبت نيللي من زوجها الأول ابنيها كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

أما الزيجة الثانية كانت من خبير التغذية هاني أبو النجا، في العام 2004، واستمرت نحو 11 عامًا وأنجبت منه طفلتيها «سيليا وكندة»، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015، ولم يتوقف الأمر هنا حتى تبادل الثنائي الاتهامات بشكل غير مباشر.