«دنيا وإيمي» تعودان لملابس للحداد بعد 3 أشهر من «الحزن المكتوم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت منذ قليل الفنانة دلال عبدالعزيز، بعدما عانت من مضاعفات فيروس كورونا المستجد، الذي أتلف رئتيها وعلى مدار أشهر حاولت الأطقم الأطبية إسعافها لكن، قضاء الله قضى اليوم برحيلها، دون أن تعلم بوفاة حبيب عمرها وشريك حياتها الفنان سمير غانم، الذي توفي متأثرًا بالفيروس اللعين.

وعلى مدار قرابة 3 أشهر، حاولت الابنتان دنيا وسمير غانم إخفاء معالم الحزن أمام والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، خوفًا عليها من تأثر حالتها النفسية للأسوأ بعلمها بوفاة رفيق دربها، فارتديتا الملابس الملونة وصنعتنا الابتسامة الزائفة أمامها حرصًا على عدم إظهار الحزن.

هذا ما أكده الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، إذ قال في أول ظهور له في برنامجه «مساء dmc» بعد وفاة سمير غانم، إنهما اضطرتا للتمثيل على والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، أثناء مكوثها في العناية المركزة، وأكدا أنهما لا ترتديان ملابس سوداء وتضحكان طوال الوقت، مشيرًا إلى أن إيمي ودنيا تعيشان تحت ضغط رهيب، وليس لديهما الفرصة للحزن على والدهما ولا تستطيعان البكاء، وتقولا لها إن والدهما في حالة صحية أفضل لذا تتواجدان معها بشكل أكبر، قائلا «العبء كبير بنلبس لبس ملون وبنحاول نضحك علشان نطمنها».

كما ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، في مدافن والدها في أول يوم جمعة بعد وفاته، وهي مرتدية ملابس ملونة لعدم معرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز برحيل زوجها، لكن اليوم بوفاة والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، يمكن للابنتين إظهار حزنهما وإعلان الحداد وارتداء الملابس السوداء.

وفاة دلال عبدالعزيز

توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».