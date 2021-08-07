«القومي للمرأة» ينعي دلال عبد العزيز: «حبيبة الكل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الفنانة القديرة دلال عبد العزيز التي وافتها المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر المجلس بيانا عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، جاء فيه أن الدكتورة مايا مرسي أعربت عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمزا هاما من رموز الفن، قائلة: «الأصيلة العظيمة الفنانة حبيبة الكل دلال عبد العزيز أسكنها الله فسيح جناته، خالص العزاء للأسرة الكريمة ودعواتنا أن يلهمهم الصبر».

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.