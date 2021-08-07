آخر رسائل دنيا وإيمي لوالدتهما دلال عبد العزيز.. «كانوا حاسين بالنهاية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت اليوم الفنانة دلال عبدالعزيز بعدما معاناة من تليف الرئة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد، داخل أحد المستشفيات التي مكثت فيه قرابة الـ3 أشهر، لتترك أثرًا كبيرا من الحزن داخل ابنتيها الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، اللتان مازالتا يغمرهما الحزن على وفاة والدهما الفنان سمير غانم.

ومن بعد وفاة الفنان سمير غانم ازدادت الفنانتان دنيا وإيمي في الأدعية الدينية والرسائل لوالدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، حاملة آمالا بالشفاء لها، وكانت آخر ما نشرته الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»: «أرجو الدعاء لها، ربنا يشفيها» مرفقة بوجوه تعبيرية حزينة وكأنها تعلم أن النهاية لوالدتها قد اقتربت.

الحال ذاته انتقل لصفحة الفنانة دنيا سمير غانم، التي نشرت أيضًا عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، صورة جمعت لوالدها الراحل برفقة والدتها معلقة عليها: «بحبكوا أوي.. اللهم اشفِ مرضانا وأرحم موتانا».

وفاة دلال عبدالعزيز

توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة، قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية، على دراية بالحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، في تصريحات إلى «الوطن»، إنّ حالة الفنانة الراحلة كانت آخذة في التراجع، لتأثر رئتيها إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنهاية أبريل الماضي، موضحة أنَّ تراجع الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز، سببه تراجع حالتها الصحية وليس نقلها من مستشفى إلى آخر: «الفريقان الطبيان في المستشفى الذي كانت به والذي نقلت إليه، على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، وحالتها النفسية تراجعت بسبب سوء حالتها الصحية وبقائها لفترة طويلة في المستشفى».